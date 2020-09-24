أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

قال: نستذكر في هذه المناسبة مسيرة البناء والتنمية والإنجازات

رفع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـتسعين.

وقال: "يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-".

وأضاف: "نستذكر في هذه المناسبة الغالية مسيرة البناء والتنمية والإنجازات منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى عهدكم الزاهر والزاخر بالإنجازات في شتى المجالات وحرصكم -حفظكم الله- على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما رفع برقية تهنئة مماثلة لصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة.

وقال الأمير فهد بن سلطان: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ونستلهم في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته وما تحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقًا للرؤية الطموحة رؤية المملكة ۲۰۳۰"، سائلاً المولى القدير، أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموكم الكريم".