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"تقويم التعليم" تمنح شاغلي الوظائف فرصة 3 سنوات لإجراء وإعادة الاختبارات

بدأت في إصدار الرخص آلياً للمجتازين وفق أبعاد ومعايير متعددة

‬أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن منح شاغلي الوظائف التعليمية فرصة ثلاث سنوات إضافية للاختبار أو إعادته وفق خطط التطوير المهني والوظيفي لهم، مشيرة إلى أن النظام التقني للرخص المهنية للمعلمين يتيح إمكانية إطلاع المختبر على نتائج تفصيلية لدرجاته وفق أبعاد ومعايير متعددة في الاختبارين العام والتخصصي، مما يسهم في مساعدته على التطوير المهني المستمر وتحديد البرامج التدريبية المناسبة له بالتعاون مع وزارة التعليم.

ويعدّ الاختبار أحد الأدوات التي تسهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة، لأداء مهنة التعليم، حيث يتكون من جزأين، الجزء الأول تربوي العام ويشترك فيه جميع المتقدمين للرخصة المهنية، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته ومعاييره، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (40) تخصّصًا.

وأكدت الهيئة أن هذا العام يعد العام الأول لتطبيق اختبارات الرخص المهنية، ويمكن للمجتازين الآن الحصول بشكل آلي على الرخصة المهنية من خلال الرابط (https://tpl.etec.gov.sa/)، وأن مدة صلاحية الرخصة ترتبط بصلاحية الاختبار ومدة صلاحية الاختبار خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجته.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت أمس الأحد عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وأتاحت الاستعلام عنها عبر موقعها الإلكتروني، وعبر تطبيق "توكلنا" لكل المختبرين، إضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة واستعراضها عبر نظام الرخص المهنية.

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"تقويم التعليم" تمنح شاغلي الوظائف فرصة 3 سنوات لإجراء وإعادة الاختبارات
سبق

‬أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن منح شاغلي الوظائف التعليمية فرصة ثلاث سنوات إضافية للاختبار أو إعادته وفق خطط التطوير المهني والوظيفي لهم، مشيرة إلى أن النظام التقني للرخص المهنية للمعلمين يتيح إمكانية إطلاع المختبر على نتائج تفصيلية لدرجاته وفق أبعاد ومعايير متعددة في الاختبارين العام والتخصصي، مما يسهم في مساعدته على التطوير المهني المستمر وتحديد البرامج التدريبية المناسبة له بالتعاون مع وزارة التعليم.

ويعدّ الاختبار أحد الأدوات التي تسهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة، لأداء مهنة التعليم، حيث يتكون من جزأين، الجزء الأول تربوي العام ويشترك فيه جميع المتقدمين للرخصة المهنية، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته ومعاييره، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (40) تخصّصًا.

وأكدت الهيئة أن هذا العام يعد العام الأول لتطبيق اختبارات الرخص المهنية، ويمكن للمجتازين الآن الحصول بشكل آلي على الرخصة المهنية من خلال الرابط (https://tpl.etec.gov.sa/)، وأن مدة صلاحية الرخصة ترتبط بصلاحية الاختبار ومدة صلاحية الاختبار خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجته.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت أمس الأحد عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وأتاحت الاستعلام عنها عبر موقعها الإلكتروني، وعبر تطبيق "توكلنا" لكل المختبرين، إضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة واستعراضها عبر نظام الرخص المهنية.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
05:01 PM

"تقويم التعليم" تمنح شاغلي الوظائف فرصة 3 سنوات لإجراء وإعادة الاختبارات

بدأت في إصدار الرخص آلياً للمجتازين وفق أبعاد ومعايير متعددة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
9,274

‬أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن منح شاغلي الوظائف التعليمية فرصة ثلاث سنوات إضافية للاختبار أو إعادته وفق خطط التطوير المهني والوظيفي لهم، مشيرة إلى أن النظام التقني للرخص المهنية للمعلمين يتيح إمكانية إطلاع المختبر على نتائج تفصيلية لدرجاته وفق أبعاد ومعايير متعددة في الاختبارين العام والتخصصي، مما يسهم في مساعدته على التطوير المهني المستمر وتحديد البرامج التدريبية المناسبة له بالتعاون مع وزارة التعليم.

ويعدّ الاختبار أحد الأدوات التي تسهم في رفع جودة أداء المعلمين، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة، لأداء مهنة التعليم، حيث يتكون من جزأين، الجزء الأول تربوي العام ويشترك فيه جميع المتقدمين للرخصة المهنية، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته ومعاييره، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (40) تخصّصًا.

وأكدت الهيئة أن هذا العام يعد العام الأول لتطبيق اختبارات الرخص المهنية، ويمكن للمجتازين الآن الحصول بشكل آلي على الرخصة المهنية من خلال الرابط (https://tpl.etec.gov.sa/)، وأن مدة صلاحية الرخصة ترتبط بصلاحية الاختبار ومدة صلاحية الاختبار خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجته.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت أمس الأحد عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وأتاحت الاستعلام عنها عبر موقعها الإلكتروني، وعبر تطبيق "توكلنا" لكل المختبرين، إضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة واستعراضها عبر نظام الرخص المهنية.

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