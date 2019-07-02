ففي الأحساء سجل المرصد أعلى درجة حرارة عند ٤٥ درجة، ثم مرصد وادي الدواسر ب٤٤ درجة يليه مرصدا القصيم والقيصومة عند درجة ٤٣.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة معلومات عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الثلاثاء بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

اليوم.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية عبدالله البرقاوي سبق 2019-07-02 نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة معلومات عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الثلاثاء بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات. ففي الأحساء سجل المرصد أعلى درجة حرارة عند ٤٥ درجة، ثم مرصد وادي الدواسر ب٤٤ درجة يليه مرصدا القصيم والقيصومة عند درجة ٤٣.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 04:03 PM

اليوم.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية





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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة معلومات عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الثلاثاء بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

ففي الأحساء سجل المرصد أعلى درجة حرارة عند ٤٥ درجة، ثم مرصد وادي الدواسر ب٤٤ درجة يليه مرصدا القصيم والقيصومة عند درجة ٤٣.