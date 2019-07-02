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اليوم.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة معلومات عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الثلاثاء بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

ففي الأحساء سجل المرصد أعلى درجة حرارة عند ٤٥ درجة، ثم مرصد وادي الدواسر ب٤٤ درجة يليه مرصدا القصيم والقيصومة عند درجة ٤٣.

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اليوم.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية
سبق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة معلومات عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الثلاثاء بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

ففي الأحساء سجل المرصد أعلى درجة حرارة عند ٤٥ درجة، ثم مرصد وادي الدواسر ب٤٤ درجة يليه مرصدا القصيم والقيصومة عند درجة ٤٣.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
04:03 PM

اليوم.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
9,860

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة معلومات عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الثلاثاء بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

ففي الأحساء سجل المرصد أعلى درجة حرارة عند ٤٥ درجة، ثم مرصد وادي الدواسر ب٤٤ درجة يليه مرصدا القصيم والقيصومة عند درجة ٤٣.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,506
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,351
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,791
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,278

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