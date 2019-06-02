وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

وقال مصدر عسكري يمني: إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع.

دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن.

تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للحوثي في غارات لطيران التحالف بالضالع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-02 دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري يمني: إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع. وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 08:24 PM

اخر تعديل 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 12:56 PM

تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للحوثي في غارات لطيران التحالف بالضالع أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح





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دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع.

وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.