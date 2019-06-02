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تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للحوثي في غارات لطيران التحالف بالضالع

أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح

دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع.

وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

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تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للحوثي في غارات لطيران التحالف بالضالع
سبق

دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع.

وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
08:24 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:56 PM

تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للحوثي في غارات لطيران التحالف بالضالع

أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع.

وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

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