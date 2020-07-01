"الدوخي" يتلقى التهاني بتخرج ابنه من الهندسة بتقدير ممتاز

يتلقى مدير فرع المياه بمحافظة تيماء، خالد بن عبدالعزيز الدوخي، التهاني بمناسبة تخرج ابنه المهندس عبدالعزيز بن خالد الدوخي، من كلية الهندسة بجامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

وأقيم حفل تخرج الجامعة، برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.