"الصحة": لدينا 21 حالة "كورونا" رُصدت عند المنافذ الحدودية
قالت: جميع الحالات تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة
أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا".
وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة.
وأضافت الوزارة: 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة": لدينا 21 حالة "كورونا" رُصدت عند المنافذ الحدودية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-11
أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا".
وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة.
وأضافت الوزارة: 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:17 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:30 PM
"الصحة": لدينا 21 حالة "كورونا" رُصدت عند المنافذ الحدودية
قالت: جميع الحالات تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة
أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا".
وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة.
وأضافت الوزارة: 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".