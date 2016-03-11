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"الصحة": لدينا 21 حالة "كورونا" رُصدت عند المنافذ الحدودية

قالت: جميع الحالات تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا".

وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة.

وأضافت الوزارة: 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": لدينا 21 حالة "كورونا" رُصدت عند المنافذ الحدودية
سبق

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا".

وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة.

وأضافت الوزارة: 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:17 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:30 PM

"الصحة": لدينا 21 حالة "كورونا" رُصدت عند المنافذ الحدودية

قالت: جميع الحالات تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,442

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا".

وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة.

وأضافت الوزارة: 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

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