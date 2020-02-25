"الثقافة" تطلق مشروع "16/13" لتأسيس مكتبة بصرية للنشاط الثقافي السعودي

يهدف لتوثيق مظاهره في جميع مناطق المملكة

بدأت وزارة الثقافة تنفيذ مشروع "16/13" الرامي إلى توثيق جميع مظاهر الثقافة في مناطق المملكة الثلاث عشرة، لتأسيس مكتبة بصرية للنشاط الثقافي عبر التسجيل الميداني للحراك الثقافي والفني في المدن والمحافظات السعودية باختلاف أنواعه وتوثيقه بالصور الفوتوغرافية والفيديو، في بادرة تُعد الأولى من نوعها في المملكة بهذا الشمول والتنوع.

وسينفذ المشروع بزيارات ميدانية لجميع مناطق المملكة، يطلع خلالها فريق وزارة الثقافة على تجلّيات الستة عشر قطاعًا ثقافيًا في هذه المناطق، ويعمل على تصويرها وتسجيلها مع فنانيها ومبدعيها الأصليين بمختلف اتجاهاتهم، والقطاعات الثقافية الستة عشر التي سيجري توثيقها، وهي التي أعلنت وزارة الثقافة عن دعمها في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها، وهي: الموسيقى والأفلام والمسرح والفنون الأدائية والأدب والفنون البصرية والمكتبات والمتاحف والتراث الطبيعي والمواقع الثقافية والأثرية وفنون الطهي والأزياء والمهرجانات والفعاليات الثقافية وفنون العمارة والتصميم والتراث واللغة والترجمة والكتب والنشر، التي تعبّر في مجموعها عن المسارات الثقافية الحاضنة للمواهب السعودية في مختلف مناطق المملكة.

ووضعت وزارة الثقافة خطة تنفيذية تغطي المناطق السعودية كافة، بدءًا من منطقة الرياض وانتهاءً بالمنطقة الشرقية، مرورًا بمناطق جازان ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل وعسير والباحة ونجران والمدينة المنورة، وفق مسار زمني يمتد لنحو عام، تتم خلاله زيارة القرى والمدن والمحافظات التابعة لهذه المناطق، وتصوير أوجه النشاط الثقافي بكل تفرعاته واتجاهاته، عبر اللقاء المباشر بالمتخصصين والمبدعين والزيارات الميدانية للمواقع والآثار والمراكز التي تحتضن النشاط الثقافي.





وتهدف وزارة الثقافة من تنفيذها لمشروع "16/13" إلى إنشاء مكتبة بصرية متنوعة للنشاط الثقافي السعودي، وإبراز التنوع الثقافي والموروث الغني الذي تزخر به المملكة، من خلال التوثيق البصري للفنون والثقافات المحلية بمختلف أنواعها وجوانبها.

ويحمل عنوان المشروع "16/13" ترجمة لهذه الأهداف، حيث يعبّر رقم 13 عن مجموع المناطق الإدارية للمملكة، فيما يعبّر رقم 16 عن عدد القطاعات الثقافية التي سيعمل المشروع على توثيقها.