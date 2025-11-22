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الشباب يسعى لبلوغ مربع الكبار عبر بوابة الفيحاء.. والإثارة تجمع الرائد والحزم

بعد التوقف من أجل الأخضر.. عجلة " الدوري " تنطلق اليوم

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الجولة العاشرة) بعد توقفها لمشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023 بإقامة 3 مباريات , في أبها والرس والرياض.

وتنطلق الجولة عند الـ 3:30 مساءً على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حينما يلتقي أبها صاحب المركز التاسع برصيد11 نقطة مع الفتح الذي جمع 5 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تنطلق المواجهة الثانية عند الـ 5:55 مساءً التي يحل فيها الرائد صاحب المركز العاشر بـ 11 نقطة، ضيفاً على الحزم الذي يحتل المركز الثامن بـ 14 نقطة في ملعب الأخير، وتختتم مواجهات اليوم الأول على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد , بمواجهة تجمع الشباب "السادس" بـ15 نقطة والفيحاء "الثاني عشر " بـ10 نقاط عند الساعة 7:40مساءً.

يذكر أن لقاء الهلال والعدالة تم تأجيله من هذه الجولة إلى الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، بسبب ارتباط الهلال بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الشباب الفيحاء أبها الفتح الرائد الحزم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يسعى لبلوغ مربع الكبار عبر بوابة الفيحاء.. والإثارة تجمع الرائد والحزم
سبق

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الجولة العاشرة) بعد توقفها لمشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023 بإقامة 3 مباريات , في أبها والرس والرياض.

وتنطلق الجولة عند الـ 3:30 مساءً على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حينما يلتقي أبها صاحب المركز التاسع برصيد11 نقطة مع الفتح الذي جمع 5 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تنطلق المواجهة الثانية عند الـ 5:55 مساءً التي يحل فيها الرائد صاحب المركز العاشر بـ 11 نقطة، ضيفاً على الحزم الذي يحتل المركز الثامن بـ 14 نقطة في ملعب الأخير، وتختتم مواجهات اليوم الأول على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد , بمواجهة تجمع الشباب "السادس" بـ15 نقطة والفيحاء "الثاني عشر " بـ10 نقاط عند الساعة 7:40مساءً.

يذكر أن لقاء الهلال والعدالة تم تأجيله من هذه الجولة إلى الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، بسبب ارتباط الهلال بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
01:20 AM

الشباب يسعى لبلوغ مربع الكبار عبر بوابة الفيحاء.. والإثارة تجمع الرائد والحزم

بعد التوقف من أجل الأخضر.. عجلة " الدوري " تنطلق اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الجولة العاشرة) بعد توقفها لمشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023 بإقامة 3 مباريات , في أبها والرس والرياض.

وتنطلق الجولة عند الـ 3:30 مساءً على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حينما يلتقي أبها صاحب المركز التاسع برصيد11 نقطة مع الفتح الذي جمع 5 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تنطلق المواجهة الثانية عند الـ 5:55 مساءً التي يحل فيها الرائد صاحب المركز العاشر بـ 11 نقطة، ضيفاً على الحزم الذي يحتل المركز الثامن بـ 14 نقطة في ملعب الأخير، وتختتم مواجهات اليوم الأول على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد , بمواجهة تجمع الشباب "السادس" بـ15 نقطة والفيحاء "الثاني عشر " بـ10 نقاط عند الساعة 7:40مساءً.

يذكر أن لقاء الهلال والعدالة تم تأجيله من هذه الجولة إلى الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، بسبب ارتباط الهلال بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

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