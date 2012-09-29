النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

مفتشو الهيئة قاموا بزيارة 422 منشأة في مختلف مناطق المملكة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة رقابية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية؛ بهدف التحقق من الالتزام بالتعاميم ولائحة نظام الأعلاف التنفيذية والاشتراطات؛ أسفرت عن ضبط 332 منتجًا مخالفًا بلغ وزنها 3875 طنًّا.

وزار مفتشو "الهيئة" خلال شهر أغسطس الماضي، 422 منشأة في مختلف مناطق المملكة شملت، مصانع ومستودعات الأعلاف، وأسواق ومحلات أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وأسواق النفع العام ومحلات التجزئة، والصيدليات البيطرية.

وشملت المخالفات المرصودة في المنشآت المستهدفة، عدم مطابقة البطاقة العلفية، ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة، وسوء تخزين المنتجات العلفية، وعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وإعادة تعبئة المنتجات العلفية.

وتأتي الحملة انطلاقًا من أهمية سلامة غذاء الحيوان وأثره على سلامة منتجاته للاستهلاك الآدمي، وتهدف إلى التأكد من مطابقة البيانات الإلزامية الواجب توافرها على بطاقة المنتج العلفي، وتسجيل المنتجات العلفية في السجل الوطني للأعلاف والمنتجات العلفية المحلية والمستوردة، والالتزام بما ورد في نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية والتعاميم الصادرة رقم 60092 ورقم 60095 بتاريخ 4/ 9/ 1440هـ.

وترمي الحملة إلى التأكد من ترخيص المستودعات والمصانع العلفية، وعدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ بحسب ما ورد في نظام الأعلاف، وعدم استخدام المواد الممنوعة في أعلاف الحيوانات المجترة كما ورد في مواصفة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (SFDA.FD 41/2018) المواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف، إضافة إلى التأكد من الالتزام باستخدام الإضافات العلفية المسموح باستخدامها في تصنيع أعلاف الحيوان والدواجن، كما ورد في مواصفة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (SFDA.FD 37/2018)، والتزام أسواق النفع العام بممارسات بيع الأعلاف.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي
سبق

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة رقابية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية؛ بهدف التحقق من الالتزام بالتعاميم ولائحة نظام الأعلاف التنفيذية والاشتراطات؛ أسفرت عن ضبط 332 منتجًا مخالفًا بلغ وزنها 3875 طنًّا.

وزار مفتشو "الهيئة" خلال شهر أغسطس الماضي، 422 منشأة في مختلف مناطق المملكة شملت، مصانع ومستودعات الأعلاف، وأسواق ومحلات أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وأسواق النفع العام ومحلات التجزئة، والصيدليات البيطرية.

وشملت المخالفات المرصودة في المنشآت المستهدفة، عدم مطابقة البطاقة العلفية، ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة، وسوء تخزين المنتجات العلفية، وعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وإعادة تعبئة المنتجات العلفية.

وتأتي الحملة انطلاقًا من أهمية سلامة غذاء الحيوان وأثره على سلامة منتجاته للاستهلاك الآدمي، وتهدف إلى التأكد من مطابقة البيانات الإلزامية الواجب توافرها على بطاقة المنتج العلفي، وتسجيل المنتجات العلفية في السجل الوطني للأعلاف والمنتجات العلفية المحلية والمستوردة، والالتزام بما ورد في نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية والتعاميم الصادرة رقم 60092 ورقم 60095 بتاريخ 4/ 9/ 1440هـ.

وترمي الحملة إلى التأكد من ترخيص المستودعات والمصانع العلفية، وعدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ بحسب ما ورد في نظام الأعلاف، وعدم استخدام المواد الممنوعة في أعلاف الحيوانات المجترة كما ورد في مواصفة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (SFDA.FD 41/2018) المواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف، إضافة إلى التأكد من الالتزام باستخدام الإضافات العلفية المسموح باستخدامها في تصنيع أعلاف الحيوان والدواجن، كما ورد في مواصفة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (SFDA.FD 37/2018)، والتزام أسواق النفع العام بممارسات بيع الأعلاف.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
02:06 PM

"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

مفتشو الهيئة قاموا بزيارة 422 منشأة في مختلف مناطق المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
268

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة رقابية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية؛ بهدف التحقق من الالتزام بالتعاميم ولائحة نظام الأعلاف التنفيذية والاشتراطات؛ أسفرت عن ضبط 332 منتجًا مخالفًا بلغ وزنها 3875 طنًّا.

وزار مفتشو "الهيئة" خلال شهر أغسطس الماضي، 422 منشأة في مختلف مناطق المملكة شملت، مصانع ومستودعات الأعلاف، وأسواق ومحلات أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وأسواق النفع العام ومحلات التجزئة، والصيدليات البيطرية.

وشملت المخالفات المرصودة في المنشآت المستهدفة، عدم مطابقة البطاقة العلفية، ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة، وسوء تخزين المنتجات العلفية، وعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وإعادة تعبئة المنتجات العلفية.

وتأتي الحملة انطلاقًا من أهمية سلامة غذاء الحيوان وأثره على سلامة منتجاته للاستهلاك الآدمي، وتهدف إلى التأكد من مطابقة البيانات الإلزامية الواجب توافرها على بطاقة المنتج العلفي، وتسجيل المنتجات العلفية في السجل الوطني للأعلاف والمنتجات العلفية المحلية والمستوردة، والالتزام بما ورد في نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية والتعاميم الصادرة رقم 60092 ورقم 60095 بتاريخ 4/ 9/ 1440هـ.

وترمي الحملة إلى التأكد من ترخيص المستودعات والمصانع العلفية، وعدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ بحسب ما ورد في نظام الأعلاف، وعدم استخدام المواد الممنوعة في أعلاف الحيوانات المجترة كما ورد في مواصفة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (SFDA.FD 41/2018) المواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف، إضافة إلى التأكد من الالتزام باستخدام الإضافات العلفية المسموح باستخدامها في تصنيع أعلاف الحيوان والدواجن، كما ورد في مواصفة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (SFDA.FD 37/2018)، والتزام أسواق النفع العام بممارسات بيع الأعلاف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,180
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,214
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,939

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة