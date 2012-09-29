"الغذاء والدواء" تضبط 3875 طن أعلاف مخالفة خلال الشهر الماضي

مفتشو الهيئة قاموا بزيارة 422 منشأة في مختلف مناطق المملكة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة رقابية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية؛ بهدف التحقق من الالتزام بالتعاميم ولائحة نظام الأعلاف التنفيذية والاشتراطات؛ أسفرت عن ضبط 332 منتجًا مخالفًا بلغ وزنها 3875 طنًّا.

وزار مفتشو "الهيئة" خلال شهر أغسطس الماضي، 422 منشأة في مختلف مناطق المملكة شملت، مصانع ومستودعات الأعلاف، وأسواق ومحلات أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وأسواق النفع العام ومحلات التجزئة، والصيدليات البيطرية.

وشملت المخالفات المرصودة في المنشآت المستهدفة، عدم مطابقة البطاقة العلفية، ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة، وسوء تخزين المنتجات العلفية، وعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وإعادة تعبئة المنتجات العلفية.

وتأتي الحملة انطلاقًا من أهمية سلامة غذاء الحيوان وأثره على سلامة منتجاته للاستهلاك الآدمي، وتهدف إلى التأكد من مطابقة البيانات الإلزامية الواجب توافرها على بطاقة المنتج العلفي، وتسجيل المنتجات العلفية في السجل الوطني للأعلاف والمنتجات العلفية المحلية والمستوردة، والالتزام بما ورد في نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية والتعاميم الصادرة رقم 60092 ورقم 60095 بتاريخ 4/ 9/ 1440هـ.

وترمي الحملة إلى التأكد من ترخيص المستودعات والمصانع العلفية، وعدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ بحسب ما ورد في نظام الأعلاف، وعدم استخدام المواد الممنوعة في أعلاف الحيوانات المجترة كما ورد في مواصفة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (SFDA.FD 41/2018) المواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف، إضافة إلى التأكد من الالتزام باستخدام الإضافات العلفية المسموح باستخدامها في تصنيع أعلاف الحيوان والدواجن، كما ورد في مواصفة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (SFDA.FD 37/2018)، والتزام أسواق النفع العام بممارسات بيع الأعلاف.