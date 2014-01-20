النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم: نتمنى التخلص من السنة التحضيرية عبر تحسين المخرجات

أبدى أمله في الوصول بـ 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالمية

تمنى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الوصول إلى اليوم الذي تتخلص فيه جامعات المملكة من السنة التحضيرية نتيجة تحسن مخرجات التعليم، معربًا عن أمله في أن ترقى خمس جامعات سعودية لقائمة أفضل 200 جامعة عالمية.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح اليوم السبت، ورشة عمل لقيادات التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني؛ بهدف مناقشة واقع التعليم العالي والمهني، وأبرز التطلعات المستقبلية، وتستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور قيادات التعليم الجامعي والمهني.

‏وقال "آل الشيخ": نتمنى أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه السنة التحضيرية نتيجة لتحسن مخرجات التعليم، ونريد أن تصل خمس جامعات لدينا لأفضل 200 جامعة على مستوى العالم بشكل حقيقي ونسبة المحتوى الوطني فيها كبير، ولابد لكل جامعة أن تركز على نواتج التعلم.

وأضاف: قيمة الجامعات بحجم تأثيرها في مجتمعها وحل مشكلاته والرفع من المستوى الاقتصادي والتنموي للوطن.

واستهلت الورشة المنعقدة بين الوزير والقيادات باستعراض واقع التعليم العالي، وأبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية في عدة مجالات كالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص بما يعزز تطوير مهارات الطلاب والطالبات ويوفر لهم بيئة خصبة للتفكير الإبداعي، والبحث العلمي باعتباره رافداً مهماً في تطوير منظومة التعليم لسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.

وستتضمن الورشة، ومدتها سبع ساعات، عدداً من الموضوعات مثل برنامج ومبادرات تنمية القدرات البشرية، ومبادرات برامج الرؤية، ومبادرة برنامج دعم البحث وتطويره في الجامعات.

ومن المتوقع أن تتخلل الورشة مناقشة مشاركة الجامعات في تطوير التعليم العام، والمواءمة مع سوق العمل، والتطوير المهني والتربوي لعضو هيئة التدريس، وإسهام الجامعات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونظام حوكمة الجامعات، ورفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، والابتكار وريادة الأعمال، والتصنيف الوطني والدولي للجامعات، والتعاون والشراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن "آل الشيخ" دعا لعقد هذه الورشة للوقوف بكل شفافية على مفاصل تطوير منظومة التعليم الجامعي، وطرق إجراء التحديثات اللازمة بوضع خطط عمل مستقبلية طويلة وقصيرة المدى قابلة للتنفيذ تتناول معالجة أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي والجامعات والتعليم المهني والتقني بكل تعقيداتها.

اليوم .. "آل الشيخ" يدشن ورشة عمل للوقوف على تطوير منظومة التعليم الجامعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم: نتمنى التخلص من السنة التحضيرية عبر تحسين المخرجات
سبق

تمنى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الوصول إلى اليوم الذي تتخلص فيه جامعات المملكة من السنة التحضيرية نتيجة تحسن مخرجات التعليم، معربًا عن أمله في أن ترقى خمس جامعات سعودية لقائمة أفضل 200 جامعة عالمية.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح اليوم السبت، ورشة عمل لقيادات التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني؛ بهدف مناقشة واقع التعليم العالي والمهني، وأبرز التطلعات المستقبلية، وتستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور قيادات التعليم الجامعي والمهني.

‏وقال "آل الشيخ": نتمنى أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه السنة التحضيرية نتيجة لتحسن مخرجات التعليم، ونريد أن تصل خمس جامعات لدينا لأفضل 200 جامعة على مستوى العالم بشكل حقيقي ونسبة المحتوى الوطني فيها كبير، ولابد لكل جامعة أن تركز على نواتج التعلم.

وأضاف: قيمة الجامعات بحجم تأثيرها في مجتمعها وحل مشكلاته والرفع من المستوى الاقتصادي والتنموي للوطن.

واستهلت الورشة المنعقدة بين الوزير والقيادات باستعراض واقع التعليم العالي، وأبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية في عدة مجالات كالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص بما يعزز تطوير مهارات الطلاب والطالبات ويوفر لهم بيئة خصبة للتفكير الإبداعي، والبحث العلمي باعتباره رافداً مهماً في تطوير منظومة التعليم لسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.

وستتضمن الورشة، ومدتها سبع ساعات، عدداً من الموضوعات مثل برنامج ومبادرات تنمية القدرات البشرية، ومبادرات برامج الرؤية، ومبادرة برنامج دعم البحث وتطويره في الجامعات.

ومن المتوقع أن تتخلل الورشة مناقشة مشاركة الجامعات في تطوير التعليم العام، والمواءمة مع سوق العمل، والتطوير المهني والتربوي لعضو هيئة التدريس، وإسهام الجامعات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونظام حوكمة الجامعات، ورفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، والابتكار وريادة الأعمال، والتصنيف الوطني والدولي للجامعات، والتعاون والشراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن "آل الشيخ" دعا لعقد هذه الورشة للوقوف بكل شفافية على مفاصل تطوير منظومة التعليم الجامعي، وطرق إجراء التحديثات اللازمة بوضع خطط عمل مستقبلية طويلة وقصيرة المدى قابلة للتنفيذ تتناول معالجة أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي والجامعات والتعليم المهني والتقني بكل تعقيداتها.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
03:08 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:07 AM

وزير التعليم: نتمنى التخلص من السنة التحضيرية عبر تحسين المخرجات

أبدى أمله في الوصول بـ 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالمية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
22
14,190

تمنى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الوصول إلى اليوم الذي تتخلص فيه جامعات المملكة من السنة التحضيرية نتيجة تحسن مخرجات التعليم، معربًا عن أمله في أن ترقى خمس جامعات سعودية لقائمة أفضل 200 جامعة عالمية.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح اليوم السبت، ورشة عمل لقيادات التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني؛ بهدف مناقشة واقع التعليم العالي والمهني، وأبرز التطلعات المستقبلية، وتستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور قيادات التعليم الجامعي والمهني.

‏وقال "آل الشيخ": نتمنى أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه السنة التحضيرية نتيجة لتحسن مخرجات التعليم، ونريد أن تصل خمس جامعات لدينا لأفضل 200 جامعة على مستوى العالم بشكل حقيقي ونسبة المحتوى الوطني فيها كبير، ولابد لكل جامعة أن تركز على نواتج التعلم.

وأضاف: قيمة الجامعات بحجم تأثيرها في مجتمعها وحل مشكلاته والرفع من المستوى الاقتصادي والتنموي للوطن.

واستهلت الورشة المنعقدة بين الوزير والقيادات باستعراض واقع التعليم العالي، وأبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية في عدة مجالات كالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص بما يعزز تطوير مهارات الطلاب والطالبات ويوفر لهم بيئة خصبة للتفكير الإبداعي، والبحث العلمي باعتباره رافداً مهماً في تطوير منظومة التعليم لسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.

وستتضمن الورشة، ومدتها سبع ساعات، عدداً من الموضوعات مثل برنامج ومبادرات تنمية القدرات البشرية، ومبادرات برامج الرؤية، ومبادرة برنامج دعم البحث وتطويره في الجامعات.

ومن المتوقع أن تتخلل الورشة مناقشة مشاركة الجامعات في تطوير التعليم العام، والمواءمة مع سوق العمل، والتطوير المهني والتربوي لعضو هيئة التدريس، وإسهام الجامعات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونظام حوكمة الجامعات، ورفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، والابتكار وريادة الأعمال، والتصنيف الوطني والدولي للجامعات، والتعاون والشراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن "آل الشيخ" دعا لعقد هذه الورشة للوقوف بكل شفافية على مفاصل تطوير منظومة التعليم الجامعي، وطرق إجراء التحديثات اللازمة بوضع خطط عمل مستقبلية طويلة وقصيرة المدى قابلة للتنفيذ تتناول معالجة أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي والجامعات والتعليم المهني والتقني بكل تعقيداتها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة