تحطم مروحية إسرائيلية في البحر المتوسط قبالة شاطئ شمالي حيفا

عثر على طيار واثنين من أفراد طاقمها.. وأحدهم إصابته خطيرة

أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بتحطم مروحية إسرائيلية في البحر المتوسط قبالة شاطئ أخزيف شمالي حيفا، حيث تم العثور على طيار واثنين من أفراد الطاقم، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، ذكرت مراسلة روسيا اليوم، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرًا على نشر المعلومات حول الحادث، بينما غادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت جلسة كان فيها بشكل عاجل بعد تلقي معلومات عن الحدث من السكرتير العسكري.

وأضافت أنه تم الإعلان عن إنقاذ 3 من أفراد طاقم الطائرة، ونقلهم إلى مستشفى رامبام وتشير المعلومات إلى أن إصابة أحدهم خطرة بينما لم تتوفر بعد معلومات دقيقة عن الحالة الصحية للآخرين.

