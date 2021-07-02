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"المياه" تكشف: "تسرب الشرائع" يعود لتوصيلة منزل مواطن

باشرت إصلاحه.. وأكدت أنها لم تتلق بلاغًا بهذا الخصوص

كشفت شركة المياه الوطنية عن أسباب تسرب المياه والذي تناولته "سبق" في تقريرها بعنوان "تسرب مياه يشوه طرقًا بالشرائع، مع مطالبات بتكثيف دور الرقابة".
وقالت الشركة: فرق الصيانة الميدانية باشرت الموقع المذكور واتضح أن التسريب ناتج عن كسر في توصيلة منزلية خاصة بأحد العملاء.
وأضافت: تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي، ولا علاقة للتسرب بحالات الهبوط وإتلاف الطبقة الاسفلتية، ويرجع ذلك إلى مشاريع تتبع لجهات أخرى، ولا توجد أي بلاغات مسبقة في المنطقة.

ودعت الشركة الجميع إلى الإبلاغ في حال وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)

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"المياه" تكشف: "تسرب الشرائع" يعود لتوصيلة منزل مواطن
سبق

كشفت شركة المياه الوطنية عن أسباب تسرب المياه والذي تناولته "سبق" في تقريرها بعنوان "تسرب مياه يشوه طرقًا بالشرائع، مع مطالبات بتكثيف دور الرقابة".
وقالت الشركة: فرق الصيانة الميدانية باشرت الموقع المذكور واتضح أن التسريب ناتج عن كسر في توصيلة منزلية خاصة بأحد العملاء.
وأضافت: تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي، ولا علاقة للتسرب بحالات الهبوط وإتلاف الطبقة الاسفلتية، ويرجع ذلك إلى مشاريع تتبع لجهات أخرى، ولا توجد أي بلاغات مسبقة في المنطقة.

ودعت الشركة الجميع إلى الإبلاغ في حال وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
02:30 PM

"المياه" تكشف: "تسرب الشرائع" يعود لتوصيلة منزل مواطن

باشرت إصلاحه.. وأكدت أنها لم تتلق بلاغًا بهذا الخصوص

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
2,898

كشفت شركة المياه الوطنية عن أسباب تسرب المياه والذي تناولته "سبق" في تقريرها بعنوان "تسرب مياه يشوه طرقًا بالشرائع، مع مطالبات بتكثيف دور الرقابة".
وقالت الشركة: فرق الصيانة الميدانية باشرت الموقع المذكور واتضح أن التسريب ناتج عن كسر في توصيلة منزلية خاصة بأحد العملاء.
وأضافت: تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي، ولا علاقة للتسرب بحالات الهبوط وإتلاف الطبقة الاسفلتية، ويرجع ذلك إلى مشاريع تتبع لجهات أخرى، ولا توجد أي بلاغات مسبقة في المنطقة.

ودعت الشركة الجميع إلى الإبلاغ في حال وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)

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