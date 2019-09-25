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رئيس الوزراء العراقي يصل إلى جدة

أمير منطقة مكة المكرمة كان في استقباله

وصل رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له، إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.

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رئيس الوزراء العراقي يصل إلى جدة
سبق

وصل رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له، إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
02:55 PM

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى جدة

أمير منطقة مكة المكرمة كان في استقباله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وصل رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له، إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.

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