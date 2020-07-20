النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجعيد": مخالفة نقل الحجاج غير النظاميين تصل إلى 50 ألفًا والسجن 6 أشهر

إذا كان الناقل وافدًا تُنفَّذ العقوبة ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للنظام

قال قائد قوات الجوازات في الحج، اللواء خالد بن فهاد الجعيد، إن خطة المديرية العامة للجوازات لموسم حج هذا العام تركِّز على إصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين بنقل الحجاج غير النظاميين من خلال مواقع عدة منتشرة على مداخل مكة المكرمة، تتمثل في مراكز البهيتة والشميسي والتنعيم والكر.

وفي التفاصيل، أوضح "الجعيد" أن العقوبات التي تطبَّق على المخالفين تتم على مراحل عدة. ففي المرحلة الأولى ستكون العقوبة السجن 15 يومًا وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل حاج مخالف يتم نقله، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة بحكم قضائي. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية ستكون العقوبة السجن لمدة شهرين، وغرامة مالية لا تتجاوز 25 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبة، ويُمنع من دخول السعودية. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ستكون الغرامة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة المركبة، ويتم نشر هذه العقوبات عبر وسائل الإعلام.

وقال: إن من مهام الجوازات في الحج استقبال الحالات التي يتم ضبطها من جهات الضبط في إدارات الوافدين، والعمل على تطبيق العقوبات بحق المخالفين، والعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم، علاوة على مهمة المشاركة ضمن قوة أمن الحج من خلال مركز القيادة والسيطرة لتمرير المعلومات للزملاء في غرفة العمليات نفسها، واستقبال الحالات التي تدخل ضمن اختصاص الجوازات، والعمل على معالجتها في حينه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجعيد": مخالفة نقل الحجاج غير النظاميين تصل إلى 50 ألفًا والسجن 6 أشهر
سبق

قال قائد قوات الجوازات في الحج، اللواء خالد بن فهاد الجعيد، إن خطة المديرية العامة للجوازات لموسم حج هذا العام تركِّز على إصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين بنقل الحجاج غير النظاميين من خلال مواقع عدة منتشرة على مداخل مكة المكرمة، تتمثل في مراكز البهيتة والشميسي والتنعيم والكر.

وفي التفاصيل، أوضح "الجعيد" أن العقوبات التي تطبَّق على المخالفين تتم على مراحل عدة. ففي المرحلة الأولى ستكون العقوبة السجن 15 يومًا وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل حاج مخالف يتم نقله، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة بحكم قضائي. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية ستكون العقوبة السجن لمدة شهرين، وغرامة مالية لا تتجاوز 25 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبة، ويُمنع من دخول السعودية. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ستكون الغرامة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة المركبة، ويتم نشر هذه العقوبات عبر وسائل الإعلام.

وقال: إن من مهام الجوازات في الحج استقبال الحالات التي يتم ضبطها من جهات الضبط في إدارات الوافدين، والعمل على تطبيق العقوبات بحق المخالفين، والعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم، علاوة على مهمة المشاركة ضمن قوة أمن الحج من خلال مركز القيادة والسيطرة لتمرير المعلومات للزملاء في غرفة العمليات نفسها، واستقبال الحالات التي تدخل ضمن اختصاص الجوازات، والعمل على معالجتها في حينه.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
01:47 AM

"الجعيد": مخالفة نقل الحجاج غير النظاميين تصل إلى 50 ألفًا والسجن 6 أشهر

إذا كان الناقل وافدًا تُنفَّذ العقوبة ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للنظام

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,962

قال قائد قوات الجوازات في الحج، اللواء خالد بن فهاد الجعيد، إن خطة المديرية العامة للجوازات لموسم حج هذا العام تركِّز على إصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين بنقل الحجاج غير النظاميين من خلال مواقع عدة منتشرة على مداخل مكة المكرمة، تتمثل في مراكز البهيتة والشميسي والتنعيم والكر.

وفي التفاصيل، أوضح "الجعيد" أن العقوبات التي تطبَّق على المخالفين تتم على مراحل عدة. ففي المرحلة الأولى ستكون العقوبة السجن 15 يومًا وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل حاج مخالف يتم نقله، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة بحكم قضائي. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية ستكون العقوبة السجن لمدة شهرين، وغرامة مالية لا تتجاوز 25 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبة، ويُمنع من دخول السعودية. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ستكون الغرامة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة المركبة، ويتم نشر هذه العقوبات عبر وسائل الإعلام.

وقال: إن من مهام الجوازات في الحج استقبال الحالات التي يتم ضبطها من جهات الضبط في إدارات الوافدين، والعمل على تطبيق العقوبات بحق المخالفين، والعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم، علاوة على مهمة المشاركة ضمن قوة أمن الحج من خلال مركز القيادة والسيطرة لتمرير المعلومات للزملاء في غرفة العمليات نفسها، واستقبال الحالات التي تدخل ضمن اختصاص الجوازات، والعمل على معالجتها في حينه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,893
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,998
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,164

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة