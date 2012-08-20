النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.. الاتحاد بالزي الأصفر والرجاء بالأخضر

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ظهر اليوم الاجتماع الفني المصاحب للمباراة النهائية بين فريقي الاتحاد والرجاء المغربي على كأس محمد السادس للأندية الأبطال، برئاسة مراقب المباراة الأستاذ علي البوعينين وحضور الجهاز الإداري من النادي واللجنة الطبية وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع من طرف فريق الاتحاد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ حامد البلوي، ومدير الفريق الكابتن مشعل السعيد وإداري الفريق الأستاذ مروان مهدي، حيث تـم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة باللقاء.

و تقرر أن يرتدي الفريق الاتحادي الطقم الأساسي الأصفر المخطط بالأسود في اللقاء، فيما سيرتدي فريق الرجاء اللون الأخضر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.. الاتحاد بالزي الأصفر والرجاء بالأخضر
سبق

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ظهر اليوم الاجتماع الفني المصاحب للمباراة النهائية بين فريقي الاتحاد والرجاء المغربي على كأس محمد السادس للأندية الأبطال، برئاسة مراقب المباراة الأستاذ علي البوعينين وحضور الجهاز الإداري من النادي واللجنة الطبية وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع من طرف فريق الاتحاد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ حامد البلوي، ومدير الفريق الكابتن مشعل السعيد وإداري الفريق الأستاذ مروان مهدي، حيث تـم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة باللقاء.

و تقرر أن يرتدي الفريق الاتحادي الطقم الأساسي الأصفر المخطط بالأسود في اللقاء، فيما سيرتدي فريق الرجاء اللون الأخضر.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
04:53 PM

في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.. الاتحاد بالزي الأصفر والرجاء بالأخضر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,080

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ظهر اليوم الاجتماع الفني المصاحب للمباراة النهائية بين فريقي الاتحاد والرجاء المغربي على كأس محمد السادس للأندية الأبطال، برئاسة مراقب المباراة الأستاذ علي البوعينين وحضور الجهاز الإداري من النادي واللجنة الطبية وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع من طرف فريق الاتحاد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ حامد البلوي، ومدير الفريق الكابتن مشعل السعيد وإداري الفريق الأستاذ مروان مهدي، حيث تـم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة باللقاء.

و تقرر أن يرتدي الفريق الاتحادي الطقم الأساسي الأصفر المخطط بالأسود في اللقاء، فيما سيرتدي فريق الرجاء اللون الأخضر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,476

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة