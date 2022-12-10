جامعة الملك سعود تطرح وظائف أكاديمية للجنسين

التقديم يبدأ غداً ويستمر حتى الخميس بعد المقبل

طرحت جامعة الملك سعود، مجموعة من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء"؛ لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بجهات عدة بالجامعة.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، الدكتور سعد الحسين؛ الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة، والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة http://dfpa.ksu.edu.sa.

وذكر أن التقديم يبدأ يوم غد الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس 3 / 4 / 1439هـ.