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أمانة العاصمة المقدّسة تصادر وتتلف 80 كجم لحوماً فاسدة

بعد تنفيذ 637 جولة رقابية على المنشآت الغذائية

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 637 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت البلدية أن الجولات الميدانية أسفر عنها مصادرة وإتلاف 80 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لإعادة تجميدها وتقديمها مخالفةً لشروط الحفظ والتخزين، إضافةً إلى ضبط ثلاثة عمّال يعملون بشهادات صحية منتهية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وواصلت بلدية العتيبية الفرعية الجولات الميدانية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي؛ مما أسفر عن مصادرة 814 كجم من الخضراوات والفواكه المشكلة، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكدت أمانة العاصمة المقدّسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال الجولات الميدانية للبلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

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أمانة العاصمة المقدّسة تصادر وتتلف 80 كجم لحوماً فاسدة
سبق

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 637 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت البلدية أن الجولات الميدانية أسفر عنها مصادرة وإتلاف 80 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لإعادة تجميدها وتقديمها مخالفةً لشروط الحفظ والتخزين، إضافةً إلى ضبط ثلاثة عمّال يعملون بشهادات صحية منتهية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وواصلت بلدية العتيبية الفرعية الجولات الميدانية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي؛ مما أسفر عن مصادرة 814 كجم من الخضراوات والفواكه المشكلة، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكدت أمانة العاصمة المقدّسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال الجولات الميدانية للبلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
01:48 PM

أمانة العاصمة المقدّسة تصادر وتتلف 80 كجم لحوماً فاسدة

بعد تنفيذ 637 جولة رقابية على المنشآت الغذائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 637 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وأوضحت البلدية أن الجولات الميدانية أسفر عنها مصادرة وإتلاف 80 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لإعادة تجميدها وتقديمها مخالفةً لشروط الحفظ والتخزين، إضافةً إلى ضبط ثلاثة عمّال يعملون بشهادات صحية منتهية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وواصلت بلدية العتيبية الفرعية الجولات الميدانية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي؛ مما أسفر عن مصادرة 814 كجم من الخضراوات والفواكه المشكلة، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكدت أمانة العاصمة المقدّسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال الجولات الميدانية للبلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

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