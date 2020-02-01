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أبها يُهدي "الطفل الهلالي" تذاكر "درجة ممتازة" وجهاز جوال

كرّمت إدارة نادي أبها الطفل "عمار الفيفي"، الذي لم يتمكن من الدخول لملعب مباراة أبها والهلال بسبب نفاد التذاكر.

ومنحت الإدارة، الطفل، جهاز جوال، وتذاكر مجانية في الدرجة الممتازة لمباريات أبها، والتكفل بسفره وإقامته في الرياض لحضور مباراة الهلال وأبها، ضمن دور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما كرّمت إدارة النادي الشاب نواف شاهر، الذي حضر جميع مباريات أبها السابقة؛ حيث منحته جهاز جوال وتذاكر مجانية لدخول جميع مباريات أبها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبها يُهدي "الطفل الهلالي" تذاكر "درجة ممتازة" وجهاز جوال
سبق

كرّمت إدارة نادي أبها الطفل "عمار الفيفي"، الذي لم يتمكن من الدخول لملعب مباراة أبها والهلال بسبب نفاد التذاكر.

ومنحت الإدارة، الطفل، جهاز جوال، وتذاكر مجانية في الدرجة الممتازة لمباريات أبها، والتكفل بسفره وإقامته في الرياض لحضور مباراة الهلال وأبها، ضمن دور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما كرّمت إدارة النادي الشاب نواف شاهر، الذي حضر جميع مباريات أبها السابقة؛ حيث منحته جهاز جوال وتذاكر مجانية لدخول جميع مباريات أبها.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
07:09 PM

أبها يُهدي "الطفل الهلالي" تذاكر "درجة ممتازة" وجهاز جوال

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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كرّمت إدارة نادي أبها الطفل "عمار الفيفي"، الذي لم يتمكن من الدخول لملعب مباراة أبها والهلال بسبب نفاد التذاكر.

ومنحت الإدارة، الطفل، جهاز جوال، وتذاكر مجانية في الدرجة الممتازة لمباريات أبها، والتكفل بسفره وإقامته في الرياض لحضور مباراة الهلال وأبها، ضمن دور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما كرّمت إدارة النادي الشاب نواف شاهر، الذي حضر جميع مباريات أبها السابقة؛ حيث منحته جهاز جوال وتذاكر مجانية لدخول جميع مباريات أبها.

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