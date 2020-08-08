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152 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في اليونان ترتفع إلى 5.421

تسجيل وفاة واحدة خلال 24 ساعة

سجَّلت اليونان 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 5.421 إصابة.

وأوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان فيبيان اليوم السبت أنها سجلت حالة وفاة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 211 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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152 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في اليونان ترتفع إلى 5.421
سبق

سجَّلت اليونان 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 5.421 إصابة.

وأوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان فيبيان اليوم السبت أنها سجلت حالة وفاة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 211 حالة وفاة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
09:59 PM

152 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في اليونان ترتفع إلى 5.421

تسجيل وفاة واحدة خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أثينا
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سجَّلت اليونان 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 5.421 إصابة.

وأوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان فيبيان اليوم السبت أنها سجلت حالة وفاة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 211 حالة وفاة.

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