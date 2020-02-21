"المرور": ضبط 426 دراجة آلية مخالفة ضمن حملة ميدانية
دعت الجميع للتعاون والالتزام بقواعد النظام
أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.
وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (426) دراجة آلية مخالفة".
جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
"المرور": ضبط 426 دراجة آلية مخالفة ضمن حملة ميدانية
ذياب الشمري
سبق
2022-02-20
أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.
وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (426) دراجة آلية مخالفة".
جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
07:29 PM
"المرور": ضبط 426 دراجة آلية مخالفة ضمن حملة ميدانية
دعت الجميع للتعاون والالتزام بقواعد النظام
أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.
وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (426) دراجة آلية مخالفة".
جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.