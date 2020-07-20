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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا

إجراء أكثر من 1.3 مليون فحص للفيروس

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الإثنين.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، إن تأثير الإغلاق على ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، يجب أن يظهر يوم الأربعاء.

وأضاف، أن فيكتوريا أجرت أكثر من 1.3 مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.

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أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الإثنين.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، إن تأثير الإغلاق على ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، يجب أن يظهر يوم الأربعاء.

وأضاف، أن فيكتوريا أجرت أكثر من 1.3 مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:44 AM

أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا

إجراء أكثر من 1.3 مليون فحص للفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الإثنين.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، إن تأثير الإغلاق على ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، يجب أن يظهر يوم الأربعاء.

وأضاف، أن فيكتوريا أجرت أكثر من 1.3 مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.

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