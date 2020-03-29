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بالصور .. العالم في أسبوع: "كورونا" يسيطر على المشهد

"الصورة تغني عن ألف كلمة"؛ فصورة واحدة قد يكون لها من المفعول والقدرة والرمزية ما يمكن أن تعبِّر عنه سطور طويلة؛ فبصورة واحدة يمكنك الوصول إلى الفكرة وسياقاتها الكاملة ببساطة ودون تعقيد.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم أبرز صور الأسبوع حول العالم؛ إذ سيطر فيروس "كورونا المستجد" على غالبية المشهد.

ولأن "الصورة بألف كلمة" نترككم مع الصور دون إطالة.

1- مجموعة من الصينيين يستمتعون بوجبتهم داخل خيمة خشية الإصابة بفيروس كورونا في مدينة نانجينغ شرق الصين.

2- مواطنون يصفقون بحرارة من شرفاتهم تقديرًا للعاملين في المجال الصحي في بومباي الهندية.

3- مجموعة من الناس يمارسون التباعد الاجتماعي أثناء انتظارهم لتناول الطعام في العاصمة التايلاندية بانكوك.

4- أحد فناني الشوارع في مكسيكو سيتي في زي شخصية "الجوكر"، وقد جلس حزينًا في انتظار مشاهدين لا يأتون أبدًا.

5- عاملة ترتدي قناع وجه واقيًا وهي تصنع ملابس العاملين في الرعاية الصحية في أحد المصانع في إيرلندا الشمالية.

6- قداس ديني تحضره صور المتوفين من جراء كورونا في إيطاليا.

7- طفل في دكا عاصمة بنجلاديش يلعب الكرة وحيدًا على سطح منزله بدلاً من اللعب في الخارج خشية كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. العالم في أسبوع: "كورونا" يسيطر على المشهد
سبق

"الصورة تغني عن ألف كلمة"؛ فصورة واحدة قد يكون لها من المفعول والقدرة والرمزية ما يمكن أن تعبِّر عنه سطور طويلة؛ فبصورة واحدة يمكنك الوصول إلى الفكرة وسياقاتها الكاملة ببساطة ودون تعقيد.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم أبرز صور الأسبوع حول العالم؛ إذ سيطر فيروس "كورونا المستجد" على غالبية المشهد.

ولأن "الصورة بألف كلمة" نترككم مع الصور دون إطالة.

1- مجموعة من الصينيين يستمتعون بوجبتهم داخل خيمة خشية الإصابة بفيروس كورونا في مدينة نانجينغ شرق الصين.

2- مواطنون يصفقون بحرارة من شرفاتهم تقديرًا للعاملين في المجال الصحي في بومباي الهندية.

3- مجموعة من الناس يمارسون التباعد الاجتماعي أثناء انتظارهم لتناول الطعام في العاصمة التايلاندية بانكوك.

4- أحد فناني الشوارع في مكسيكو سيتي في زي شخصية "الجوكر"، وقد جلس حزينًا في انتظار مشاهدين لا يأتون أبدًا.

5- عاملة ترتدي قناع وجه واقيًا وهي تصنع ملابس العاملين في الرعاية الصحية في أحد المصانع في إيرلندا الشمالية.

6- قداس ديني تحضره صور المتوفين من جراء كورونا في إيطاليا.

7- طفل في دكا عاصمة بنجلاديش يلعب الكرة وحيدًا على سطح منزله بدلاً من اللعب في الخارج خشية كورونا.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:10 AM

بالصور .. العالم في أسبوع: "كورونا" يسيطر على المشهد

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
17,818

"الصورة تغني عن ألف كلمة"؛ فصورة واحدة قد يكون لها من المفعول والقدرة والرمزية ما يمكن أن تعبِّر عنه سطور طويلة؛ فبصورة واحدة يمكنك الوصول إلى الفكرة وسياقاتها الكاملة ببساطة ودون تعقيد.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم أبرز صور الأسبوع حول العالم؛ إذ سيطر فيروس "كورونا المستجد" على غالبية المشهد.

ولأن "الصورة بألف كلمة" نترككم مع الصور دون إطالة.

1- مجموعة من الصينيين يستمتعون بوجبتهم داخل خيمة خشية الإصابة بفيروس كورونا في مدينة نانجينغ شرق الصين.

2- مواطنون يصفقون بحرارة من شرفاتهم تقديرًا للعاملين في المجال الصحي في بومباي الهندية.

3- مجموعة من الناس يمارسون التباعد الاجتماعي أثناء انتظارهم لتناول الطعام في العاصمة التايلاندية بانكوك.

4- أحد فناني الشوارع في مكسيكو سيتي في زي شخصية "الجوكر"، وقد جلس حزينًا في انتظار مشاهدين لا يأتون أبدًا.

5- عاملة ترتدي قناع وجه واقيًا وهي تصنع ملابس العاملين في الرعاية الصحية في أحد المصانع في إيرلندا الشمالية.

6- قداس ديني تحضره صور المتوفين من جراء كورونا في إيطاليا.

7- طفل في دكا عاصمة بنجلاديش يلعب الكرة وحيدًا على سطح منزله بدلاً من اللعب في الخارج خشية كورونا.

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