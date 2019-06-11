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عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ

دعت لدراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها والتنسيق مع جهات الاختصاص

عقدت اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي اجتماعها الثاني والذي عقد عن بعد نظراً لظروف جائحة فايروس كورونا المستجد يوم الأربعاء الموافق 18-10-1441، برئاسة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع رئيس اللجنة التنفيذيه لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي.

وأكد الاجتماع على أهمية دور الأعضاء البارز في دراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها والتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص، وكذلك توعية ونشر ثقافة العفو والإصلاح بين المجتمع وإتاحة الفرصة لزيارة اللجان المجاورة لتبادل الخبرات بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية التي يتفرع منها العديد من اللجان كاللجنة الأسرية ولجنة المنازعات الاجتماعية ولجنة القضايا العمالية والتجارية ولجنة قضايا الدم ولجنة السجناء ولجنة الإعلام والتوعية الاجتماعية.

ونوه رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بالجهود البارزة والملموسة لكافة أعضاء اللجنة من خلال مساهمتهم في النجاح بحل العديد من القضايا المستعصية داخل المجتمع المحلي ولله الحمد.

من جانبه أثنى "الهزاع" على بعض أعضاء اللجنة وهم : فرحان بن خليف العنزي، ونوف بنت عبدالعزيز الرويلي، وضيده بنت دغيم الشمري، ونواف بن محمد السبيعي، ونوره بنت أحمد القناص، وذلك من خلال الاهتمام بالقضايا الوارده للجنة والعمل على حلها وإنجازها بسرعة وكفاءة وبمهنية عالية مما ساهم في لم الشمل وحقن بعض المشاكل التي ربما كانت لتتفاقم لولا توفيق الله ثم جهود هؤلاء الجنود المخلصين ولله الحمد.

لجنة إصلاح ذات البين الخفجي

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عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ
سبق

عقدت اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي اجتماعها الثاني والذي عقد عن بعد نظراً لظروف جائحة فايروس كورونا المستجد يوم الأربعاء الموافق 18-10-1441، برئاسة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع رئيس اللجنة التنفيذيه لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي.

وأكد الاجتماع على أهمية دور الأعضاء البارز في دراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها والتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص، وكذلك توعية ونشر ثقافة العفو والإصلاح بين المجتمع وإتاحة الفرصة لزيارة اللجان المجاورة لتبادل الخبرات بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية التي يتفرع منها العديد من اللجان كاللجنة الأسرية ولجنة المنازعات الاجتماعية ولجنة القضايا العمالية والتجارية ولجنة قضايا الدم ولجنة السجناء ولجنة الإعلام والتوعية الاجتماعية.

ونوه رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بالجهود البارزة والملموسة لكافة أعضاء اللجنة من خلال مساهمتهم في النجاح بحل العديد من القضايا المستعصية داخل المجتمع المحلي ولله الحمد.

من جانبه أثنى "الهزاع" على بعض أعضاء اللجنة وهم : فرحان بن خليف العنزي، ونوف بنت عبدالعزيز الرويلي، وضيده بنت دغيم الشمري، ونواف بن محمد السبيعي، ونوره بنت أحمد القناص، وذلك من خلال الاهتمام بالقضايا الوارده للجنة والعمل على حلها وإنجازها بسرعة وكفاءة وبمهنية عالية مما ساهم في لم الشمل وحقن بعض المشاكل التي ربما كانت لتتفاقم لولا توفيق الله ثم جهود هؤلاء الجنود المخلصين ولله الحمد.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:34 PM

عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ

دعت لدراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها والتنسيق مع جهات الاختصاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخفجي
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عقدت اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي اجتماعها الثاني والذي عقد عن بعد نظراً لظروف جائحة فايروس كورونا المستجد يوم الأربعاء الموافق 18-10-1441، برئاسة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع رئيس اللجنة التنفيذيه لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي.

وأكد الاجتماع على أهمية دور الأعضاء البارز في دراسة القضايا والوقوف الميداني لحلها والتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص، وكذلك توعية ونشر ثقافة العفو والإصلاح بين المجتمع وإتاحة الفرصة لزيارة اللجان المجاورة لتبادل الخبرات بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية التي يتفرع منها العديد من اللجان كاللجنة الأسرية ولجنة المنازعات الاجتماعية ولجنة القضايا العمالية والتجارية ولجنة قضايا الدم ولجنة السجناء ولجنة الإعلام والتوعية الاجتماعية.

ونوه رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمحافظة الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بالجهود البارزة والملموسة لكافة أعضاء اللجنة من خلال مساهمتهم في النجاح بحل العديد من القضايا المستعصية داخل المجتمع المحلي ولله الحمد.

من جانبه أثنى "الهزاع" على بعض أعضاء اللجنة وهم : فرحان بن خليف العنزي، ونوف بنت عبدالعزيز الرويلي، وضيده بنت دغيم الشمري، ونواف بن محمد السبيعي، ونوره بنت أحمد القناص، وذلك من خلال الاهتمام بالقضايا الوارده للجنة والعمل على حلها وإنجازها بسرعة وكفاءة وبمهنية عالية مما ساهم في لم الشمل وحقن بعض المشاكل التي ربما كانت لتتفاقم لولا توفيق الله ثم جهود هؤلاء الجنود المخلصين ولله الحمد.

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