بلدية دومة الجندل تطلق حملة لتنظيف الصراف الآلي للوقاية من "كورونا"

﻿تضمنت توزيع مجموعة وقائية من المعقمات والقفازات والأكياس البلاستيكية

أطلقت بلدية محافظة دومة الجندل مبادرة "صراف آمن" وحملة "دومة الجندل خلوها نظيفة" بالتعاون مع الشراكة المجتمعية في إمارة منطقة الجوف.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أن الحملة تهدف إلى الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وسعياً لتوفير بيئة أكثر صحية كجزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في هذا الاتجاه.

وتضمنت الحملة توزيع مجموعة وقائية تشمل معقمات وقفازات وأكياساً بلاستيكية وذلك لرفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة.