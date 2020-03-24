النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية دومة الجندل تطلق حملة لتنظيف الصراف الآلي للوقاية من "كورونا"

﻿تضمنت توزيع مجموعة وقائية من المعقمات والقفازات والأكياس البلاستيكية

أطلقت بلدية محافظة دومة الجندل مبادرة "صراف آمن" وحملة "دومة الجندل خلوها نظيفة" بالتعاون مع الشراكة المجتمعية في إمارة منطقة الجوف.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أن الحملة تهدف إلى الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وسعياً لتوفير بيئة أكثر صحية كجزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في هذا الاتجاه.

وتضمنت الحملة توزيع مجموعة وقائية تشمل معقمات وقفازات وأكياساً بلاستيكية وذلك لرفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة.

دومة الجندل بلدية دومة الجندل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية دومة الجندل تطلق حملة لتنظيف الصراف الآلي للوقاية من "كورونا"
سبق

أطلقت بلدية محافظة دومة الجندل مبادرة "صراف آمن" وحملة "دومة الجندل خلوها نظيفة" بالتعاون مع الشراكة المجتمعية في إمارة منطقة الجوف.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أن الحملة تهدف إلى الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وسعياً لتوفير بيئة أكثر صحية كجزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في هذا الاتجاه.

وتضمنت الحملة توزيع مجموعة وقائية تشمل معقمات وقفازات وأكياساً بلاستيكية وذلك لرفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:35 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:48 PM

بلدية دومة الجندل تطلق حملة لتنظيف الصراف الآلي للوقاية من "كورونا"

﻿تضمنت توزيع مجموعة وقائية من المعقمات والقفازات والأكياس البلاستيكية

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
129

أطلقت بلدية محافظة دومة الجندل مبادرة "صراف آمن" وحملة "دومة الجندل خلوها نظيفة" بالتعاون مع الشراكة المجتمعية في إمارة منطقة الجوف.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أن الحملة تهدف إلى الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وسعياً لتوفير بيئة أكثر صحية كجزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في هذا الاتجاه.

وتضمنت الحملة توزيع مجموعة وقائية تشمل معقمات وقفازات وأكياساً بلاستيكية وذلك لرفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,581
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,245
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,057
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,597

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة