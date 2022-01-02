احتفل عزام بن عادل الملوحي بزواجه من كريمة خالد بن محمد الرميح بالرياض، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.
"الملوحي" يحتفل بزواجه بالرياض
احتفل عزام بن عادل الملوحي بزواجه من كريمة خالد بن محمد الرميح بالرياض، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.
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"الملوحي" يحتفل بزواجه بالرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-02
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
08:44 PM
"الملوحي" يحتفل بزواجه بالرياض
احتفل عزام بن عادل الملوحي بزواجه من كريمة خالد بن محمد الرميح بالرياض، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.
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