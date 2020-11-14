مساعٍ لبنانية لإطلاق سراح صحفي أمريكي محتَجَز لدى النظام السوري

"إبراهيم" زار دمشق ولم يُفصح عن النتائج

ذكرت قناة الجديد اللبنانية، اليوم (السبت)، أن رئيس الأمن اللبناني عباس إبراهيم زار دمشق بعد رحلة إلى واشنطن في إطار جهود لإطلاق سراح الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي يعتقد أنه محتجز لدى النظام السوري.

وبيّن "إبراهيم" أنه ذهب في زيارة لمدة يومين إلى دمشق، وكان على اتصال منتظم مع والدة "تايس" ليخبرها بأنه سيواصل العمل في ملف ابنها، وفقًا لـ"رويترز".

وأكد أنه لن يتوقف عن العمل في هذه القضية، وأنه على اتصال يومي بأمّ الصحفي الأمريكي عبر الهاتف.

وتبنّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الصحفي المستقل والضابط السابق في البحرية الأمريكية الذي اختفى أثناء تغطيته في سوريا عام 2012.

وجاءت زيارة "إبراهيم" إلى دمشق بعد أن زار واشنطن الشهر الماضي؛ حيث التقى بمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.