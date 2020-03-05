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جازان .. فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة طفل بسبب ثقب بالقلب

أجرى جراحة "بالغة التعقيد" نظرًا للنقص الحاد في وزن المريض

أنهى فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان معاناة طفل بسبب التهابات متكررة في الصدر ونقص حاد في الوزن.

وكانت الفحوص الطبية أظهرت وجود ثقب كبير بين البطينين مع ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وتمدد في حجرات القلب.

وقررت لجنة جراحة قلب الأطفال إجراء عملية جراحية تصنف بأنها "بالغة التعقيد" نظرًا للنقص الحاد في وزن الطفل.

وتم بفضل الله إجراء الجراحة من قِبل طاقم جراحة قلب الأطفال وتكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح التام.

وغادر الطفل قسم العناية القلبية ويتماثل حاليًا للشفاء في قسم تنويم الأطفال.

جازان مستشفى الأمير محمد بن ناصر

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جازان .. فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة طفل بسبب ثقب بالقلب
سبق

أنهى فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان معاناة طفل بسبب التهابات متكررة في الصدر ونقص حاد في الوزن.

وكانت الفحوص الطبية أظهرت وجود ثقب كبير بين البطينين مع ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وتمدد في حجرات القلب.

وقررت لجنة جراحة قلب الأطفال إجراء عملية جراحية تصنف بأنها "بالغة التعقيد" نظرًا للنقص الحاد في وزن الطفل.

وتم بفضل الله إجراء الجراحة من قِبل طاقم جراحة قلب الأطفال وتكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح التام.

وغادر الطفل قسم العناية القلبية ويتماثل حاليًا للشفاء في قسم تنويم الأطفال.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:09 PM

جازان .. فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة طفل بسبب ثقب بالقلب

أجرى جراحة "بالغة التعقيد" نظرًا للنقص الحاد في وزن المريض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أنهى فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان معاناة طفل بسبب التهابات متكررة في الصدر ونقص حاد في الوزن.

وكانت الفحوص الطبية أظهرت وجود ثقب كبير بين البطينين مع ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وتمدد في حجرات القلب.

وقررت لجنة جراحة قلب الأطفال إجراء عملية جراحية تصنف بأنها "بالغة التعقيد" نظرًا للنقص الحاد في وزن الطفل.

وتم بفضل الله إجراء الجراحة من قِبل طاقم جراحة قلب الأطفال وتكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح التام.

وغادر الطفل قسم العناية القلبية ويتماثل حاليًا للشفاء في قسم تنويم الأطفال.

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