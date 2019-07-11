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للتنبؤ بالأزمات وتبادل البيانات.. مذكرة تفاهم بين "الحج" و"الإحصاء"

الوزارة تدشن "وحدة المعلومات" بغرض توثيق وتقديم ومعالجة الأرقام

وقّعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، في إطار التعاون المثمر والبناء في تبادل البيانات وتكاملها آلياً بين الوزارة والهيئة.

ووقّع المذكرة من جانب الوزارة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومن جانب الهيئة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في تبادل البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات، وتنسيق الدراسات والبحوث ذات الصلة بالحج والعمرة والتنبؤ بالأزمات، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعارف بين الطرفين فيما يخص منظومة الحج والعمرة والأمور التي تؤدي إلى تطوير هذه المنظومة.

كما تستهدف تقديم تجربة مبتكرة إعلامياً في كل ما يخص الحج والعمرة، والتنسيق لدورات وبرامج تدريبية وتنظيم ورش العمل، والاستفادة من الهيئة العامة للإحصاء، وتقديم تقارير مفصلة والاستفادة من التصانيف الإحصائية والمعايير المعتمدة في الهيئة وتطبيقها.

وتم الإعلان عن تدشين وحدة المعلومات والإحصاء بوزارة الحج والعمرة والتي تختص بتوثيق وتقديم ومعالجة جميع المعلومات والأرقام المتعلقة بمجالات الحج والعمرة.

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للتنبؤ بالأزمات وتبادل البيانات.. مذكرة تفاهم بين "الحج" و"الإحصاء"
سبق

وقّعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، في إطار التعاون المثمر والبناء في تبادل البيانات وتكاملها آلياً بين الوزارة والهيئة.

ووقّع المذكرة من جانب الوزارة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومن جانب الهيئة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في تبادل البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات، وتنسيق الدراسات والبحوث ذات الصلة بالحج والعمرة والتنبؤ بالأزمات، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعارف بين الطرفين فيما يخص منظومة الحج والعمرة والأمور التي تؤدي إلى تطوير هذه المنظومة.

كما تستهدف تقديم تجربة مبتكرة إعلامياً في كل ما يخص الحج والعمرة، والتنسيق لدورات وبرامج تدريبية وتنظيم ورش العمل، والاستفادة من الهيئة العامة للإحصاء، وتقديم تقارير مفصلة والاستفادة من التصانيف الإحصائية والمعايير المعتمدة في الهيئة وتطبيقها.

وتم الإعلان عن تدشين وحدة المعلومات والإحصاء بوزارة الحج والعمرة والتي تختص بتوثيق وتقديم ومعالجة جميع المعلومات والأرقام المتعلقة بمجالات الحج والعمرة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
02:09 PM

للتنبؤ بالأزمات وتبادل البيانات.. مذكرة تفاهم بين "الحج" و"الإحصاء"

الوزارة تدشن "وحدة المعلومات" بغرض توثيق وتقديم ومعالجة الأرقام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء، في إطار التعاون المثمر والبناء في تبادل البيانات وتكاملها آلياً بين الوزارة والهيئة.

ووقّع المذكرة من جانب الوزارة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومن جانب الهيئة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في تبادل البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات، وتنسيق الدراسات والبحوث ذات الصلة بالحج والعمرة والتنبؤ بالأزمات، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعارف بين الطرفين فيما يخص منظومة الحج والعمرة والأمور التي تؤدي إلى تطوير هذه المنظومة.

كما تستهدف تقديم تجربة مبتكرة إعلامياً في كل ما يخص الحج والعمرة، والتنسيق لدورات وبرامج تدريبية وتنظيم ورش العمل، والاستفادة من الهيئة العامة للإحصاء، وتقديم تقارير مفصلة والاستفادة من التصانيف الإحصائية والمعايير المعتمدة في الهيئة وتطبيقها.

وتم الإعلان عن تدشين وحدة المعلومات والإحصاء بوزارة الحج والعمرة والتي تختص بتوثيق وتقديم ومعالجة جميع المعلومات والأرقام المتعلقة بمجالات الحج والعمرة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

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