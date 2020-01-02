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"الأحوال المتنقلة" تنفذ 400 زيارة للجهات التعليمية

تساهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات

نفذت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة أكثر من 400 زيارة لجهات تعليمية في عدد من المحافظات والمراكز حول المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ربيع الآخر، محققةً أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت إحصائية لخدمات الأحوال المدنية المتنقلة منذ بداية شهر محرم إلى نهاية شهر ربيع الآخر للعام الحالي 1441هـ أن الوحدات المتنقلة بنوعيها الحقائب والعربات، نفذت 375 زيارة للمدارس و31 زيارة للجامعات خلال تلك الفترة ضمن حملة "هويتي انتمائي".

وتهدف الحملة إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما, بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، حيث تساهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة من خلال اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

الأحوال المدنية وحدات الأحوال المدنية المتنقلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال المتنقلة" تنفذ 400 زيارة للجهات التعليمية
سبق

نفذت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة أكثر من 400 زيارة لجهات تعليمية في عدد من المحافظات والمراكز حول المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ربيع الآخر، محققةً أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت إحصائية لخدمات الأحوال المدنية المتنقلة منذ بداية شهر محرم إلى نهاية شهر ربيع الآخر للعام الحالي 1441هـ أن الوحدات المتنقلة بنوعيها الحقائب والعربات، نفذت 375 زيارة للمدارس و31 زيارة للجامعات خلال تلك الفترة ضمن حملة "هويتي انتمائي".

وتهدف الحملة إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما, بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، حيث تساهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة من خلال اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
06:15 PM

"الأحوال المتنقلة" تنفذ 400 زيارة للجهات التعليمية

تساهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة أكثر من 400 زيارة لجهات تعليمية في عدد من المحافظات والمراكز حول المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ربيع الآخر، محققةً أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت إحصائية لخدمات الأحوال المدنية المتنقلة منذ بداية شهر محرم إلى نهاية شهر ربيع الآخر للعام الحالي 1441هـ أن الوحدات المتنقلة بنوعيها الحقائب والعربات، نفذت 375 زيارة للمدارس و31 زيارة للجامعات خلال تلك الفترة ضمن حملة "هويتي انتمائي".

وتهدف الحملة إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما, بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، حيث تساهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة من خلال اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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