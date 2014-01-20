تعليم المخواة يتبنى خطة إجرائية لتجويد ورفع نواتج التعلم

التأكيد على أهمية التركيز على "التحصيل الدراسي"

شرعت إدارة تعليم المخواة في تبني خطة اجرائية لتجويد التعليم ونواتج التعلم.

واستعرض مدير التعليم علي الجالوق خلال الاجتماع الإجرائي الثاني مع قيادات الإدارة الذي عقد اليوم لاستعراض مضامين ورشة وزير التعليم لقيادات التعليم.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التركيز على "التحصيل الدراسي" ونواتج التعلم؛ حيث الوظيفة الأساسية للمدرسة هي إكساب الطلاب والطالبات المهارات الأساسية.

ودعا مدير التعليم إلى بناء خطة إجرائية تساهم في مراجعة الأداء لمختلف الفئات وتعمل على تجاوز النمطية فيه، وأن تكون الخطة مبنية بشكل محكم حتى تعمل على رفع مستوى النتائج في الاختبارات الدولية والوطنية بناء على واقع فعلي يبدأ من داخل الصف الدراسي بالتركيز على تمهير الطلاب والطالبات.

وفي السياق ذاته جدد مدير التعليم ثقته العالية في المعلمين وقيادات المدارس والمشرفين والقيادات، مؤكدا قدرتهم على صناعة الفارق والوصول إلى التطلعات وتبني الممارسات التي تحقق التوجهات الوزارية الحديثة، والتي أعلن عنها وزير التعليم خلال اللقاء الأخير.

وخلال اللقاء استعرض عبدالله خلف مدير قسم الجودة وقياس الأداء في ورقة عمل؛ نتائج الاختبارات المركزية والدولية ومستويات المدارس، منوهاً إلى أهمية هذه النتائج في بناء وتطوير الخطط التعليمية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.

فيما عرض مدير الإشراف التربوي عثمان بن عبدالله، الخطوات الإجرائية للإدارة لمواكبة التغيير ورفع مستوى التحصيل، والتي من أبرزها تبني ٩ مسابقات منوعة لدعم مستوى التحصيل الدراسي.