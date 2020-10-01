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"السديس" يستمع لشرح مفصل عن البروتوكولات الوقائية لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة

قال: المجمع والمعرض مقبلان على نهضة كبيرة وتوسع ونقترح متحفاً خاصاً بالمسجد الحرام

اطّلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الاستعدادات القائمة لاستقبال الزوار في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.

واستمع "السديس" إلى شرح مفصل عن البروتوكولات الوقائية المتّبعة لاستقبال الزوار في المجمع والمعرض.

وأكد أنه انطلاقاً من خطة الرئاسة ٢٠٢٤، فإن من أهم معالم تدشين الخطة تحويل المعلم إلى معلم حضاري، واهتمامها بالتحول الرقمي والتطبيقات الذكية للمجمع والمعرض.

وقال: إن المجمع والمعرض مقبلان على نهضة كبيرة وتوسع مكاني، مُقترِحاً أن ينشأ بجوار المعرض متحف خاص بالمسجد الحرام يحتوي على مقتنياته.

وأشاد "السديس"، خلال مشاركته في حياكة كسوة الكعبة المشرفة، بالجهود المبذولة من قبل منسوبي وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، وحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يستمع لشرح مفصل عن البروتوكولات الوقائية لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة
سبق

اطّلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الاستعدادات القائمة لاستقبال الزوار في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.

واستمع "السديس" إلى شرح مفصل عن البروتوكولات الوقائية المتّبعة لاستقبال الزوار في المجمع والمعرض.

وأكد أنه انطلاقاً من خطة الرئاسة ٢٠٢٤، فإن من أهم معالم تدشين الخطة تحويل المعلم إلى معلم حضاري، واهتمامها بالتحول الرقمي والتطبيقات الذكية للمجمع والمعرض.

وقال: إن المجمع والمعرض مقبلان على نهضة كبيرة وتوسع مكاني، مُقترِحاً أن ينشأ بجوار المعرض متحف خاص بالمسجد الحرام يحتوي على مقتنياته.

وأشاد "السديس"، خلال مشاركته في حياكة كسوة الكعبة المشرفة، بالجهود المبذولة من قبل منسوبي وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، وحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:32 PM

"السديس" يستمع لشرح مفصل عن البروتوكولات الوقائية لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة

قال: المجمع والمعرض مقبلان على نهضة كبيرة وتوسع ونقترح متحفاً خاصاً بالمسجد الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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اطّلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الاستعدادات القائمة لاستقبال الزوار في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.

واستمع "السديس" إلى شرح مفصل عن البروتوكولات الوقائية المتّبعة لاستقبال الزوار في المجمع والمعرض.

وأكد أنه انطلاقاً من خطة الرئاسة ٢٠٢٤، فإن من أهم معالم تدشين الخطة تحويل المعلم إلى معلم حضاري، واهتمامها بالتحول الرقمي والتطبيقات الذكية للمجمع والمعرض.

وقال: إن المجمع والمعرض مقبلان على نهضة كبيرة وتوسع مكاني، مُقترِحاً أن ينشأ بجوار المعرض متحف خاص بالمسجد الحرام يحتوي على مقتنياته.

وأشاد "السديس"، خلال مشاركته في حياكة كسوة الكعبة المشرفة، بالجهود المبذولة من قبل منسوبي وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، وحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة.

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