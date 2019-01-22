قال مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفرنسي "قوميز"، إن رحيله أو البقاء داخل البيت الأزرق سيتحدد خلال اجتماع منتظر مع رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة . وتابع قوميز في تصريحات للناقل الرسمي بعد التعادل مع الباطن 1-1 اليوم الجمعة: "مباراة الباطن قد تكون الأخيرة، وربما ليست كذلك، وسيكون هناك لقاء مع رئيس النادي في الأيام المقبلة بهذا الخصوص. وإن كانت هذه المواجهة هي الأخيرة لي فإنني أقدم شكري للجميع على ما وجدته من حفاوة طوال فترة وجودي في السعودية".

"قوميز": البقاء أو الرحيل مع الهلال سيتحدد في اجتماع مع الرئيس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-21 قال مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفرنسي "قوميز"، إن رحيله أو البقاء داخل البيت الأزرق سيتحدد خلال اجتماع منتظر مع رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة .



وتابع قوميز في تصريحات للناقل الرسمي بعد التعادل مع الباطن 1-1 اليوم الجمعة: "مباراة الباطن قد تكون الأخيرة، وربما ليست كذلك، وسيكون هناك لقاء مع رئيس النادي في الأيام المقبلة بهذا الخصوص. وإن كانت هذه المواجهة هي الأخيرة لي فإنني أقدم شكري للجميع على ما وجدته من حفاوة طوال فترة وجودي في السعودية".

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 09:10 PM

"قوميز": البقاء أو الرحيل مع الهلال سيتحدد في اجتماع مع الرئيس





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قال مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفرنسي "قوميز"، إن رحيله أو البقاء داخل البيت الأزرق سيتحدد خلال اجتماع منتظر مع رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة .



وتابع قوميز في تصريحات للناقل الرسمي بعد التعادل مع الباطن 1-1 اليوم الجمعة: "مباراة الباطن قد تكون الأخيرة، وربما ليست كذلك، وسيكون هناك لقاء مع رئيس النادي في الأيام المقبلة بهذا الخصوص. وإن كانت هذه المواجهة هي الأخيرة لي فإنني أقدم شكري للجميع على ما وجدته من حفاوة طوال فترة وجودي في السعودية".