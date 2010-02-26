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البيت الأبيض: نبحث مدى جدية كوريا الشمالية في التفاوض معنا

عقب إشارة كوريا الجنوبية إلى رغبة جارتها في التفاوض

أعلن البيت الأبيض أمس الأحد عزمه بحث مدى جدية كوريا الشمالية في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، كأول خطوة باتجاه نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن سارا سندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "الرئيس دونالد ترامب ما زال متمسكًا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل نهائي، ولا رجعة فيه".

وأضافت "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرهما من الدول متفقون على أن نزع السلاح النووي لا بد أن يكون نتيجة أية مباحثات مع كوريا الشمالية".

وأشارت سندرز إلى ضرورة استمرار حملة ترامب لفرض أقسى الضغوطات على نظام بيونغ يانع؛ حتى يتخلى الأخير عن برنامجه النووي.

وتأتي تصريحات البيت الأبيض ردًّا على بيان صدر في وقت سابق اليوم عن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية؛ إذ تمت الإشارة إلى "رغبة كوريا الشمالية في إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة".

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة ما أسماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أعنف حزمة عقوبات" على كوريا الشمالية.

وشملت العقوبات 55 شركة دولية للنقل والملاحة البحرية، إضافة إلى شخصية واحدة، لمساعدتهم بيونغ يانغ في الالتفاف على نظام العقوبات الدولية المفروضة عليها (من جانب الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة).

الرئيسية/ أخبار العالم

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البيت الأبيض: نبحث مدى جدية كوريا الشمالية في التفاوض معنا
سبق

أعلن البيت الأبيض أمس الأحد عزمه بحث مدى جدية كوريا الشمالية في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، كأول خطوة باتجاه نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن سارا سندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "الرئيس دونالد ترامب ما زال متمسكًا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل نهائي، ولا رجعة فيه".

وأضافت "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرهما من الدول متفقون على أن نزع السلاح النووي لا بد أن يكون نتيجة أية مباحثات مع كوريا الشمالية".

وأشارت سندرز إلى ضرورة استمرار حملة ترامب لفرض أقسى الضغوطات على نظام بيونغ يانع؛ حتى يتخلى الأخير عن برنامجه النووي.

وتأتي تصريحات البيت الأبيض ردًّا على بيان صدر في وقت سابق اليوم عن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية؛ إذ تمت الإشارة إلى "رغبة كوريا الشمالية في إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة".

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة ما أسماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أعنف حزمة عقوبات" على كوريا الشمالية.

وشملت العقوبات 55 شركة دولية للنقل والملاحة البحرية، إضافة إلى شخصية واحدة، لمساعدتهم بيونغ يانغ في الالتفاف على نظام العقوبات الدولية المفروضة عليها (من جانب الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة).

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:24 AM

البيت الأبيض: نبحث مدى جدية كوريا الشمالية في التفاوض معنا

عقب إشارة كوريا الجنوبية إلى رغبة جارتها في التفاوض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض أمس الأحد عزمه بحث مدى جدية كوريا الشمالية في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، كأول خطوة باتجاه نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن سارا سندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "الرئيس دونالد ترامب ما زال متمسكًا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل نهائي، ولا رجعة فيه".

وأضافت "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرهما من الدول متفقون على أن نزع السلاح النووي لا بد أن يكون نتيجة أية مباحثات مع كوريا الشمالية".

وأشارت سندرز إلى ضرورة استمرار حملة ترامب لفرض أقسى الضغوطات على نظام بيونغ يانع؛ حتى يتخلى الأخير عن برنامجه النووي.

وتأتي تصريحات البيت الأبيض ردًّا على بيان صدر في وقت سابق اليوم عن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية؛ إذ تمت الإشارة إلى "رغبة كوريا الشمالية في إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة".

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة ما أسماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أعنف حزمة عقوبات" على كوريا الشمالية.

وشملت العقوبات 55 شركة دولية للنقل والملاحة البحرية، إضافة إلى شخصية واحدة، لمساعدتهم بيونغ يانغ في الالتفاف على نظام العقوبات الدولية المفروضة عليها (من جانب الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة).

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