‫"طيران ناس" يحتفل بتدشّين أولى رحلاته بين الرياض ونيودلهي

بحضور نائب السفير السعودي.. تلبية للطلب المتزايد من المسافرين

أقام طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، احتفالاً بمناسبة تدشينه رحلات جديدة من الرياض وإلى نيودلهي في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور نائب السفير السعودي لدى الهند الأستاذ طارق رشوان ووفد من هيئة الطيران المدني في الهند، وممثلي طيران ناس في الهند، ووكالات السفر، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام السعودي والهندي.

وأكد طيران ناس أن زيادة الرحلات هو لتلبية الطلب المتزايد للمسافرين، خصوصاً وأن الهند احتلت في العام 2018 رابع أكبر عدد مسافرين للمملكة، إذ وصل إليها 3.3 مليون مسافر خلال العام الماضي، لذا تم زيادة عدد الرحلات بين الرياض وحيدر آباد من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعياً، وتدشين خط سير مباشر بين الرياض ونيودلهي ابتداءً من 1 يوليو 2019 بواقع 5 رحلات أسبوعية على أن يتم زيادتها لرحلات يومية بدءاً من أكتوبر 2019.

وشدد طيران ناس بأن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع خططه التوسعية للوصول إلى وجهات دولية جديدة تلبّي رغبات ضيوفه المسافرين، حيث أطلق 5 وجهات جديدة لصيف 2019 إلى كل من سراييفو، فيينا، باتومي، تبليسي، وباكو. وواكب طيران ناس توسّعه في وجهاته بزيادة في أسطوله حيث تم في العام 2018 توقيع مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 20 طائرة من من نوعي ‪A321XLR و A321LR، كما وُقّعت في العام 2017 صفقة ضخمة مع إيرباص تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار لشراء 120 طائرة من طراز A320neo.

وسوف تنطلق الرحلات إلى الهند من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار نيودلهي أنديرا غاندي الدولي ومطار حيدر آباد راجيف غاندي الدولي، حيث سيكون مسار الرحلة مباشرة من الرياض إلى نيودلهي وحيدر آباد، ويمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر مركز الحجز على مدار الساعة 920001234

نبذة عن طيران ناس:

طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة.

ومنذ انطلاقته عام 2007 م، نقل طيران ناس أكثر من 43 مليون مسافر على متن رحلاته، وقد شهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 11 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.

انعكست هذه الخدمات إيجابياً من خلال حصول طيران ناس على جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لخمسة أعوام متتالية، وكذلك جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعامي 2017 و2018 و2019م.