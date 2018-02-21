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شرطة جازان تكشف سر غموض جريمة القتل في أبو عريش

الجاني شاب في العقد الثالث ولخلافات سابقة مع المجني عليه

كشف المتحدث الرسمي بشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، ملابسات جريمة القتل التي وقعت بمحافظة أبو عريش صباح اليوم.

وتفصيلًا: قال النقيب الحكمي: إنه في تمام الساعة الثامنة والربع من صباح هذا اليوم؛ ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة أبو عريش من قبل مستشفى المحافظة العام عن وجود شخص مصاب بطوارئ المستشفى نتيجة تعرضه للطعن.

وفور تلقي البلاغ جرى انتقال المختصين للمستشفى، واتضح أن الشخص قد فارق الحياة نتيجة تعرضه لطعنتين غائرتين بالظهر والقفص الصدري.

وأضاف الحكمي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال لموقع الحادث على طريق صبيا أبو عريش بجوار محطة الأمل، كما تم ضبط الجاني واتضح أنه شاب في العقد الثالث من العمر، وقد اعترف بارتكاب الجريمة معللاً ما أقدم عليه بخلافات سابقة مع المجني عليه.

وأشار الناطق الإعلامي إلى إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى وإيقاف الجاني رهن التحقيق وإشعار النيابة العامة عن الحادث.

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شرطة جازان تكشف سر غموض جريمة القتل في أبو عريش
سبق

كشف المتحدث الرسمي بشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، ملابسات جريمة القتل التي وقعت بمحافظة أبو عريش صباح اليوم.

وتفصيلًا: قال النقيب الحكمي: إنه في تمام الساعة الثامنة والربع من صباح هذا اليوم؛ ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة أبو عريش من قبل مستشفى المحافظة العام عن وجود شخص مصاب بطوارئ المستشفى نتيجة تعرضه للطعن.

وفور تلقي البلاغ جرى انتقال المختصين للمستشفى، واتضح أن الشخص قد فارق الحياة نتيجة تعرضه لطعنتين غائرتين بالظهر والقفص الصدري.

وأضاف الحكمي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال لموقع الحادث على طريق صبيا أبو عريش بجوار محطة الأمل، كما تم ضبط الجاني واتضح أنه شاب في العقد الثالث من العمر، وقد اعترف بارتكاب الجريمة معللاً ما أقدم عليه بخلافات سابقة مع المجني عليه.

وأشار الناطق الإعلامي إلى إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى وإيقاف الجاني رهن التحقيق وإشعار النيابة العامة عن الحادث.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
08:50 PM

شرطة جازان تكشف سر غموض جريمة القتل في أبو عريش

الجاني شاب في العقد الثالث ولخلافات سابقة مع المجني عليه

A A A
محمد المواسي - جازان
10
35,695

كشف المتحدث الرسمي بشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، ملابسات جريمة القتل التي وقعت بمحافظة أبو عريش صباح اليوم.

وتفصيلًا: قال النقيب الحكمي: إنه في تمام الساعة الثامنة والربع من صباح هذا اليوم؛ ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة أبو عريش من قبل مستشفى المحافظة العام عن وجود شخص مصاب بطوارئ المستشفى نتيجة تعرضه للطعن.

وفور تلقي البلاغ جرى انتقال المختصين للمستشفى، واتضح أن الشخص قد فارق الحياة نتيجة تعرضه لطعنتين غائرتين بالظهر والقفص الصدري.

وأضاف الحكمي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال لموقع الحادث على طريق صبيا أبو عريش بجوار محطة الأمل، كما تم ضبط الجاني واتضح أنه شاب في العقد الثالث من العمر، وقد اعترف بارتكاب الجريمة معللاً ما أقدم عليه بخلافات سابقة مع المجني عليه.

وأشار الناطق الإعلامي إلى إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى وإيقاف الجاني رهن التحقيق وإشعار النيابة العامة عن الحادث.

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