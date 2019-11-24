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يوم دامٍ في العراق.. مقتل 5 وإصابة 120 برصاص الأمن في الناصرية

القوات استخدمت الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل

فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في جنوب البلاد، اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات مع استمرار الاضطرابات، التي بدأت قبل أسابيع في بغداد وبعض المدن الجنوبية، حسب ما أفادت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية لـ"رويترز".

وبينت المصادر أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع؛ لتفريقهم، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

وأضافت أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

على الصعيد نفسه، أوضحت مصادر بالشرطة ومسعفون أن قوات الأمن قتلت أيضاً اثنين من المحتجين على الأقل، وأصابت أكثر من 70، بعدما استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات قرب ميناء أم قصر المطل على الخليج والقريب من مدينة البصرة.

وكان المحتجون قد احتشدوا لمطالبة قوات الأمن بفتح الطرق المحيطة بالميناء، التي أغلقتها القوات الحكومية؛ لمنعهم من الوصول لمدخله.

احتجاجات العراق

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يوم دامٍ في العراق.. مقتل 5 وإصابة 120 برصاص الأمن في الناصرية
سبق

فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في جنوب البلاد، اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات مع استمرار الاضطرابات، التي بدأت قبل أسابيع في بغداد وبعض المدن الجنوبية، حسب ما أفادت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية لـ"رويترز".

وبينت المصادر أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع؛ لتفريقهم، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

وأضافت أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

على الصعيد نفسه، أوضحت مصادر بالشرطة ومسعفون أن قوات الأمن قتلت أيضاً اثنين من المحتجين على الأقل، وأصابت أكثر من 70، بعدما استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات قرب ميناء أم قصر المطل على الخليج والقريب من مدينة البصرة.

وكان المحتجون قد احتشدوا لمطالبة قوات الأمن بفتح الطرق المحيطة بالميناء، التي أغلقتها القوات الحكومية؛ لمنعهم من الوصول لمدخله.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
03:26 PM

يوم دامٍ في العراق.. مقتل 5 وإصابة 120 برصاص الأمن في الناصرية

القوات استخدمت الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في جنوب البلاد، اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات مع استمرار الاضطرابات، التي بدأت قبل أسابيع في بغداد وبعض المدن الجنوبية، حسب ما أفادت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية لـ"رويترز".

وبينت المصادر أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع؛ لتفريقهم، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

وأضافت أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

على الصعيد نفسه، أوضحت مصادر بالشرطة ومسعفون أن قوات الأمن قتلت أيضاً اثنين من المحتجين على الأقل، وأصابت أكثر من 70، بعدما استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات قرب ميناء أم قصر المطل على الخليج والقريب من مدينة البصرة.

وكان المحتجون قد احتشدوا لمطالبة قوات الأمن بفتح الطرق المحيطة بالميناء، التي أغلقتها القوات الحكومية؛ لمنعهم من الوصول لمدخله.

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