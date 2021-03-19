"الزويهري" يحتفل بزفافه بمكة المكرمة

احتفل الشاب أحمد بن معروف الزويهري بزفافه إلى كريمة فيصل بن حسين الزويهري بمدينة مكة المكرمة.
واقتصر الحفل على ذوي العروسين نظرًا للظروف التي تمرُّ بها البلاد، والاحترازات التي تتطلبها.
احتفل الشاب أحمد بن معروف الزويهري بزفافه إلى كريمة فيصل بن حسين الزويهري بمدينة مكة المكرمة.
واقتصر الحفل على ذوي العروسين نظرًا للظروف التي تمرُّ بها البلاد، والاحترازات التي تتطلبها.
احتفل الشاب أحمد بن معروف الزويهري بزفافه إلى كريمة فيصل بن حسين الزويهري بمدينة مكة المكرمة.
واقتصر الحفل على ذوي العروسين نظرًا للظروف التي تمرُّ بها البلاد، والاحترازات التي تتطلبها.
احتفل الشاب أحمد بن معروف الزويهري بزفافه إلى كريمة فيصل بن حسين الزويهري بمدينة مكة المكرمة.
واقتصر الحفل على ذوي العروسين نظرًا للظروف التي تمرُّ بها البلاد، والاحترازات التي تتطلبها.