النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السند": خطاب خادم الحرمين عكَس حكمة المملكة في سياستها الداخلية والخارجية

قال: الملك أكد تمسك البلاد بتطبيق الشريعة والوحدة وتحقيق التضامن والعدل

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما جاء في الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد "السند" في تصريح له بهذه المناسبة أن ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكد بشكل واضح تمسك المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية والوحدة وتحقيق التضامن والعدل وإقامة الشورى، وذلك امتداداً لما تأسست عليه بلادنا.

وثمّن الدكتور "السند" ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين من مضي المملكة العربية السعودية في دعم المشاريع التنموية، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة واستثمارها لبناء مكتسبات وطنية هدفها المواطن السعودي، ومواصلة المملكة جهودها في إيجاد فرص العمل وخفض معدل البطالة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتساهم في التنمية، منوهاً بما "تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعاً".

واختتم بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخطاب الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السند": خطاب خادم الحرمين عكَس حكمة المملكة في سياستها الداخلية والخارجية
سبق

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما جاء في الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد "السند" في تصريح له بهذه المناسبة أن ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكد بشكل واضح تمسك المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية والوحدة وتحقيق التضامن والعدل وإقامة الشورى، وذلك امتداداً لما تأسست عليه بلادنا.

وثمّن الدكتور "السند" ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين من مضي المملكة العربية السعودية في دعم المشاريع التنموية، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة واستثمارها لبناء مكتسبات وطنية هدفها المواطن السعودي، ومواصلة المملكة جهودها في إيجاد فرص العمل وخفض معدل البطالة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتساهم في التنمية، منوهاً بما "تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعاً".

واختتم بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:22 AM

"السند": خطاب خادم الحرمين عكَس حكمة المملكة في سياستها الداخلية والخارجية

قال: الملك أكد تمسك البلاد بتطبيق الشريعة والوحدة وتحقيق التضامن والعدل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
164

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما جاء في الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد "السند" في تصريح له بهذه المناسبة أن ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكد بشكل واضح تمسك المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية والوحدة وتحقيق التضامن والعدل وإقامة الشورى، وذلك امتداداً لما تأسست عليه بلادنا.

وثمّن الدكتور "السند" ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين من مضي المملكة العربية السعودية في دعم المشاريع التنموية، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة واستثمارها لبناء مكتسبات وطنية هدفها المواطن السعودي، ومواصلة المملكة جهودها في إيجاد فرص العمل وخفض معدل البطالة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتساهم في التنمية، منوهاً بما "تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعاً".

واختتم بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,791
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,500
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,871
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,183

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة