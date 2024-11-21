"السند": خطاب خادم الحرمين عكَس حكمة المملكة في سياستها الداخلية والخارجية

قال: الملك أكد تمسك البلاد بتطبيق الشريعة والوحدة وتحقيق التضامن والعدل

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بما جاء في الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد "السند" في تصريح له بهذه المناسبة أن ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكد بشكل واضح تمسك المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية والوحدة وتحقيق التضامن والعدل وإقامة الشورى، وذلك امتداداً لما تأسست عليه بلادنا.

وثمّن الدكتور "السند" ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين من مضي المملكة العربية السعودية في دعم المشاريع التنموية، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة واستثمارها لبناء مكتسبات وطنية هدفها المواطن السعودي، ومواصلة المملكة جهودها في إيجاد فرص العمل وخفض معدل البطالة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتساهم في التنمية، منوهاً بما "تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعاً".

واختتم بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.