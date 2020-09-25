النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
دعت إلى التقيد بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي

"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 843 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 680 سلة غذائية للأسر في لبنان

في عدد من المحافظات اللبنانية.. واستفاد منها 3,410 أفراد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، أمس، 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3,410 أفراد.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 680 سلة غذائية للأسر في لبنان
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، أمس، 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3,410 أفراد.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
05:06 PM

"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 680 سلة غذائية للأسر في لبنان

في عدد من المحافظات اللبنانية.. واستفاد منها 3,410 أفراد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
0
670

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، أمس، 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3,410 أفراد.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,344
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,118
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,825

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة