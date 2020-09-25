"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 680 سلة غذائية للأسر في لبنان
في عدد من المحافظات اللبنانية.. واستفاد منها 3,410 أفراد
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، أمس، 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3,410 أفراد.
يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه.
"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 680 سلة غذائية للأسر في لبنان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-25
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، أمس، 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3,410 أفراد.
يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه.
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
05:06 PM
"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 680 سلة غذائية للأسر في لبنان
في عدد من المحافظات اللبنانية.. واستفاد منها 3,410 أفراد
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، أمس، 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3,410 أفراد.
يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه.