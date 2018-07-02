أزمة الهجرة تُطيح بوزير الداخلية الألماني من منصبه

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر استقالته من منصبه بسبب خلافه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية أزمة الهجرة، بحسب ما قالت مصادر في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي ينتمي إليه الوزير لوكالة فرانس برس.

وكان سيهوفر- حسب سكاي نيوز عربية- قد عبّر عن نيته الاستقالة خلال اجتماع مغلق للحزب في ميونيخ (جنوب) كان لا يزال مستمرًا حتى وقت متأخر الأحد.



كما يعتزم سيهوفر، بحسب المصادر نفسها، الاستقالة من رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي المشارك في الائتلاف الحكومي الهش.