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شرطة الجوف: تحويل مسار طريق المطار لـ "الملك عبد الله" و"الإقليمي"

بدءاً من عصر غد الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء المقبل

نبهت شرطة منطقة الجوف مستخدمي طريق الملك خالد (المطار) من دوار السجون إلى كوبري لايجة إلى تحويل حركة السير لذلك الطريق إلى الطرق البديلة، هي: طريق الملك عبدالله ( مويسن) وطريق الأمير عبدالإله ( الإقليمي)، وطريق الأبراج.

وأكدت الشرطة أنه يشمل أيضاً الطرق الفرعية وذلك ابتداءً من عصر غد الثلاثاء، وحتى مساء يوم الأربعاء المقبل.

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شرطة الجوف: تحويل مسار طريق المطار لـ "الملك عبد الله" و"الإقليمي"
سبق

نبهت شرطة منطقة الجوف مستخدمي طريق الملك خالد (المطار) من دوار السجون إلى كوبري لايجة إلى تحويل حركة السير لذلك الطريق إلى الطرق البديلة، هي: طريق الملك عبدالله ( مويسن) وطريق الأمير عبدالإله ( الإقليمي)، وطريق الأبراج.

وأكدت الشرطة أنه يشمل أيضاً الطرق الفرعية وذلك ابتداءً من عصر غد الثلاثاء، وحتى مساء يوم الأربعاء المقبل.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
08:13 PM

شرطة الجوف: تحويل مسار طريق المطار لـ "الملك عبد الله" و"الإقليمي"

بدءاً من عصر غد الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء المقبل

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مهنا التميمي - الجوف
0
2,062

نبهت شرطة منطقة الجوف مستخدمي طريق الملك خالد (المطار) من دوار السجون إلى كوبري لايجة إلى تحويل حركة السير لذلك الطريق إلى الطرق البديلة، هي: طريق الملك عبدالله ( مويسن) وطريق الأمير عبدالإله ( الإقليمي)، وطريق الأبراج.

وأكدت الشرطة أنه يشمل أيضاً الطرق الفرعية وذلك ابتداءً من عصر غد الثلاثاء، وحتى مساء يوم الأربعاء المقبل.

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