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"الماطرة" التاسعة قادمة.. "الحصيني": اليوم أول "سعد البلع".. يدمي ولا يقتل!

دعا قائدي السيارات لأخذ الحذر ودعا لتثبيت الخيام وقال: غدًا وبعد غد رياح قوية

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم هو أول أيام سعــد بـــلـع "العقرب الثانية"، والنجم السابع من الشتاء، أيامه (13) يومًا.

وأضاف: "آخر أنواء الشتاء يسمى بعقرب الدم؛ دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل؛ لكن أحيانًا برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، تكثر فيه الأمطار بإذن الله.

وتابع: "الحالة الممطرة متوقع أن يسبقها ارتفاع في الحرارة من 5 إلى 8 درجات عما سجّلته أمس السبت، ثم يعقبها انخفاض في الحرارة يتراوح بين 7 إلى 10 درجات، وهي الموجة التاسعة لشتاء هذا العام، من الاثنين على الشمالية، والثلاثاء على الغربية، والأربعاء على الوسطى فالشرقية.

وأردف: "رياح من متوسطة إلى قوية، وآمل من قائدي المركبات الحذَرَ بين الطرق الرابطة بين مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم وحائل يوم الاثنين".

وتابع: "الثلاثاء متوقع رياحٌ من شبه قوية لقوية، وغبار على الغربية والشمالية ثم الوسطى فالشرقية، آمل من قائدي المركبات الحذر وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الماطرة" التاسعة قادمة.. "الحصيني": اليوم أول "سعد البلع".. يدمي ولا يقتل!
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم هو أول أيام سعــد بـــلـع "العقرب الثانية"، والنجم السابع من الشتاء، أيامه (13) يومًا.

وأضاف: "آخر أنواء الشتاء يسمى بعقرب الدم؛ دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل؛ لكن أحيانًا برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، تكثر فيه الأمطار بإذن الله.

وتابع: "الحالة الممطرة متوقع أن يسبقها ارتفاع في الحرارة من 5 إلى 8 درجات عما سجّلته أمس السبت، ثم يعقبها انخفاض في الحرارة يتراوح بين 7 إلى 10 درجات، وهي الموجة التاسعة لشتاء هذا العام، من الاثنين على الشمالية، والثلاثاء على الغربية، والأربعاء على الوسطى فالشرقية.

وأردف: "رياح من متوسطة إلى قوية، وآمل من قائدي المركبات الحذَرَ بين الطرق الرابطة بين مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم وحائل يوم الاثنين".

وتابع: "الثلاثاء متوقع رياحٌ من شبه قوية لقوية، وغبار على الغربية والشمالية ثم الوسطى فالشرقية، آمل من قائدي المركبات الحذر وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام".

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:28 AM

"الماطرة" التاسعة قادمة.. "الحصيني": اليوم أول "سعد البلع".. يدمي ولا يقتل!

دعا قائدي السيارات لأخذ الحذر ودعا لتثبيت الخيام وقال: غدًا وبعد غد رياح قوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم هو أول أيام سعــد بـــلـع "العقرب الثانية"، والنجم السابع من الشتاء، أيامه (13) يومًا.

وأضاف: "آخر أنواء الشتاء يسمى بعقرب الدم؛ دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل؛ لكن أحيانًا برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، تكثر فيه الأمطار بإذن الله.

وتابع: "الحالة الممطرة متوقع أن يسبقها ارتفاع في الحرارة من 5 إلى 8 درجات عما سجّلته أمس السبت، ثم يعقبها انخفاض في الحرارة يتراوح بين 7 إلى 10 درجات، وهي الموجة التاسعة لشتاء هذا العام، من الاثنين على الشمالية، والثلاثاء على الغربية، والأربعاء على الوسطى فالشرقية.

وأردف: "رياح من متوسطة إلى قوية، وآمل من قائدي المركبات الحذَرَ بين الطرق الرابطة بين مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم وحائل يوم الاثنين".

وتابع: "الثلاثاء متوقع رياحٌ من شبه قوية لقوية، وغبار على الغربية والشمالية ثم الوسطى فالشرقية، آمل من قائدي المركبات الحذر وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام".

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