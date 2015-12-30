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وزير التعليم يشكر القيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول

"آل الشيخ " للمعلمين والمعلمات: تفانيكم حوّل الجائحة إلى قصة نجاح

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الشكر للقيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أرفع باسمي ونيابةً عن زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم، خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف "آل الشيخ": الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريب في الجامعات والتدريب التقني، أتقدّم لكم بالشكر والتقدير على ما قدّمت من تميز وعطاء لاستمرار العملية التعليمية عن بعد، وما بذلتهم من جهود مخلصة كنت فيها ولا تزالون على قدر من الثقة والمسؤولية، وما سطرتم من قصص التفاني والتفاعل مع طلابكم وطالباتكم، فتحولت معكم الجائحة إلى قصة نجاح لم يتوقف فيها التعليم في وطننا يوماً واحداً.

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يشكر القيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول
سبق

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الشكر للقيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أرفع باسمي ونيابةً عن زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم، خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف "آل الشيخ": الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريب في الجامعات والتدريب التقني، أتقدّم لكم بالشكر والتقدير على ما قدّمت من تميز وعطاء لاستمرار العملية التعليمية عن بعد، وما بذلتهم من جهود مخلصة كنت فيها ولا تزالون على قدر من الثقة والمسؤولية، وما سطرتم من قصص التفاني والتفاعل مع طلابكم وطالباتكم، فتحولت معكم الجائحة إلى قصة نجاح لم يتوقف فيها التعليم في وطننا يوماً واحداً.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
03:20 PM

وزير التعليم يشكر القيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول

"آل الشيخ " للمعلمين والمعلمات: تفانيكم حوّل الجائحة إلى قصة نجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الشكر للقيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أرفع باسمي ونيابةً عن زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم، خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف "آل الشيخ": الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريب في الجامعات والتدريب التقني، أتقدّم لكم بالشكر والتقدير على ما قدّمت من تميز وعطاء لاستمرار العملية التعليمية عن بعد، وما بذلتهم من جهود مخلصة كنت فيها ولا تزالون على قدر من الثقة والمسؤولية، وما سطرتم من قصص التفاني والتفاعل مع طلابكم وطالباتكم، فتحولت معكم الجائحة إلى قصة نجاح لم يتوقف فيها التعليم في وطننا يوماً واحداً.

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