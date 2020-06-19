"الصحة العالمية" تقتبس أحد البحوث المنشورة لمبتعثين سعوديين

تابعان للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

حقق فريق بحثي سعودي نجاحاً بقيادة الباحث جابر القحطاني والباحث عبدالله القحطاني، المبتعثين لنيل درجة الدكتوراه في تخصص العناية التنفسية من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتمثل هذا النجاح في اقتباس منظمة الصحة العالمية أحد البحوث العلمية المنشورة لمبتعثين في بحثهما عن خطورة فيروس كورونا الجديد على مرض الجهاز التنفسي المزمن "COPD" والمدخنين حيث تم اختياره من بين 20 ألف بحث علمي مختص بفيروس كورونا من قبل علماء ومختصين في الأمراض المعدية والاعتماد على نتائجه في ثلاثة تقارير علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية وفي القواعد الإرشادية التي تخدم الممارسين الصحيين لمحاربة جائحة كورونا.

يأتي ذلك استمراراَ لما وصلت إليه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية ومرافقها الأكاديمية من مستويات متقدمة بما تتلقاه من دعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة.

جدير بالذكر أن كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران تعد أحد الروافد الأكاديمية التي تساهم في تأهيل أبناء الوطن بأعلى مستويات التدريب العلمي والعملي لنيل درجة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات الطبية والصحية المساعدة، كالتمريض وتقنية التخدير وعلوم المختبرات الإكلينيكية والعناية التنفسية والأجهزة الطبية والطوارئ وحاصلة على المركز الأول على مستوى جامعات المملكة في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة التمريض بنسبة نجاح بلغت 100% خلال الفترة (2017م – 2018م).