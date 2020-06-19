النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

"الصحة العالمية" تقتبس أحد البحوث المنشورة لمبتعثين سعوديين

تابعان للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

حقق فريق بحثي سعودي نجاحاً بقيادة الباحث جابر القحطاني والباحث عبدالله القحطاني، المبتعثين لنيل درجة الدكتوراه في تخصص العناية التنفسية من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتمثل هذا النجاح في اقتباس منظمة الصحة العالمية أحد البحوث العلمية المنشورة لمبتعثين في بحثهما عن خطورة فيروس كورونا الجديد على مرض الجهاز التنفسي المزمن "COPD" والمدخنين حيث تم اختياره من بين 20 ألف بحث علمي مختص بفيروس كورونا من قبل علماء ومختصين في الأمراض المعدية والاعتماد على نتائجه في ثلاثة تقارير علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية وفي القواعد الإرشادية التي تخدم الممارسين الصحيين لمحاربة جائحة كورونا.

يأتي ذلك استمراراَ لما وصلت إليه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية ومرافقها الأكاديمية من مستويات متقدمة بما تتلقاه من دعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة.

جدير بالذكر أن كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران تعد أحد الروافد الأكاديمية التي تساهم في تأهيل أبناء الوطن بأعلى مستويات التدريب العلمي والعملي لنيل درجة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات الطبية والصحية المساعدة، كالتمريض وتقنية التخدير وعلوم المختبرات الإكلينيكية والعناية التنفسية والأجهزة الطبية والطوارئ وحاصلة على المركز الأول على مستوى جامعات المملكة في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة التمريض بنسبة نجاح بلغت 100% خلال الفترة (2017م – 2018م).

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة العالمية" تقتبس أحد البحوث المنشورة لمبتعثين سعوديين
سبق

حقق فريق بحثي سعودي نجاحاً بقيادة الباحث جابر القحطاني والباحث عبدالله القحطاني، المبتعثين لنيل درجة الدكتوراه في تخصص العناية التنفسية من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتمثل هذا النجاح في اقتباس منظمة الصحة العالمية أحد البحوث العلمية المنشورة لمبتعثين في بحثهما عن خطورة فيروس كورونا الجديد على مرض الجهاز التنفسي المزمن "COPD" والمدخنين حيث تم اختياره من بين 20 ألف بحث علمي مختص بفيروس كورونا من قبل علماء ومختصين في الأمراض المعدية والاعتماد على نتائجه في ثلاثة تقارير علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية وفي القواعد الإرشادية التي تخدم الممارسين الصحيين لمحاربة جائحة كورونا.

يأتي ذلك استمراراَ لما وصلت إليه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية ومرافقها الأكاديمية من مستويات متقدمة بما تتلقاه من دعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة.

جدير بالذكر أن كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران تعد أحد الروافد الأكاديمية التي تساهم في تأهيل أبناء الوطن بأعلى مستويات التدريب العلمي والعملي لنيل درجة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات الطبية والصحية المساعدة، كالتمريض وتقنية التخدير وعلوم المختبرات الإكلينيكية والعناية التنفسية والأجهزة الطبية والطوارئ وحاصلة على المركز الأول على مستوى جامعات المملكة في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة التمريض بنسبة نجاح بلغت 100% خلال الفترة (2017م – 2018م).

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
02:25 PM

"الصحة العالمية" تقتبس أحد البحوث المنشورة لمبتعثين سعوديين

تابعان للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
3,675

حقق فريق بحثي سعودي نجاحاً بقيادة الباحث جابر القحطاني والباحث عبدالله القحطاني، المبتعثين لنيل درجة الدكتوراه في تخصص العناية التنفسية من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتمثل هذا النجاح في اقتباس منظمة الصحة العالمية أحد البحوث العلمية المنشورة لمبتعثين في بحثهما عن خطورة فيروس كورونا الجديد على مرض الجهاز التنفسي المزمن "COPD" والمدخنين حيث تم اختياره من بين 20 ألف بحث علمي مختص بفيروس كورونا من قبل علماء ومختصين في الأمراض المعدية والاعتماد على نتائجه في ثلاثة تقارير علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية وفي القواعد الإرشادية التي تخدم الممارسين الصحيين لمحاربة جائحة كورونا.

يأتي ذلك استمراراَ لما وصلت إليه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية ومرافقها الأكاديمية من مستويات متقدمة بما تتلقاه من دعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة.

جدير بالذكر أن كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران تعد أحد الروافد الأكاديمية التي تساهم في تأهيل أبناء الوطن بأعلى مستويات التدريب العلمي والعملي لنيل درجة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات الطبية والصحية المساعدة، كالتمريض وتقنية التخدير وعلوم المختبرات الإكلينيكية والعناية التنفسية والأجهزة الطبية والطوارئ وحاصلة على المركز الأول على مستوى جامعات المملكة في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة التمريض بنسبة نجاح بلغت 100% خلال الفترة (2017م – 2018م).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,232
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,028
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,896
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,346

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة