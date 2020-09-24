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إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 32.805

تسجيل 1.027 حالة جديدة

سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 32.805 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات زاد إلى 329 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14.085.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 32.805
سبق

سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 32.805 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات زاد إلى 329 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14.085.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:44 PM

إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 32.805

تسجيل 1.027 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 32.805 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات زاد إلى 329 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14.085.

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