النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طفرة غير مسبوقة في الإصابات.. إندونيسيا تشدد الإجراءات لاحتواء "كورونا"

غلق المساجد والمتنزهات ومراكز التسوّق

انتشر الآلاف من عناصر الجيش الإندونيسي والشرطة في شوارع جزيرتي جاوة وبالي السياحيتين، اليوم (السبت)؛ لفرض تدابير جديدة ترمي إلى احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد، التي تشهد طفرة غير مسبوقة في الإصابات بـ"كوفيد-19".

وبات نظام الرعاية الصحية في البلاد على شفير الانهيار مع اكتظاظ المستشفيات التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من المصابين، ما دفع بعائلات المرضى إلى السعي لتأمين عبوات الأكسجين لمعالجة المصابين والمحتضرين في بيوتهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأقيم مئات الحواجز في حين أغلقت المساجد والمتنزهات ومراكز التسوّق والمطاعم في العاصمة جاكرتا وفي جزيرة بالي المتضررة بشدة جراء الوباء.

ونُشر أكثر من 50 ألف شرطي؛ لفرض الالتزام بالقيود في مناطق يتخطى عدد سكانها مئة مليون نسمة، والتدابير نفسها فُرضت في بالي، حيث سيّرت الشرطة دوريات أمام المطاعم والمقاهي الشاطئية المغلقة بعدما تخلّت الجزيرة عن خططها لاستقبال السياح الأجانب.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
طفرة غير مسبوقة في الإصابات.. إندونيسيا تشدد الإجراءات لاحتواء "كورونا"
سبق

انتشر الآلاف من عناصر الجيش الإندونيسي والشرطة في شوارع جزيرتي جاوة وبالي السياحيتين، اليوم (السبت)؛ لفرض تدابير جديدة ترمي إلى احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد، التي تشهد طفرة غير مسبوقة في الإصابات بـ"كوفيد-19".

وبات نظام الرعاية الصحية في البلاد على شفير الانهيار مع اكتظاظ المستشفيات التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من المصابين، ما دفع بعائلات المرضى إلى السعي لتأمين عبوات الأكسجين لمعالجة المصابين والمحتضرين في بيوتهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأقيم مئات الحواجز في حين أغلقت المساجد والمتنزهات ومراكز التسوّق والمطاعم في العاصمة جاكرتا وفي جزيرة بالي المتضررة بشدة جراء الوباء.

ونُشر أكثر من 50 ألف شرطي؛ لفرض الالتزام بالقيود في مناطق يتخطى عدد سكانها مئة مليون نسمة، والتدابير نفسها فُرضت في بالي، حيث سيّرت الشرطة دوريات أمام المطاعم والمقاهي الشاطئية المغلقة بعدما تخلّت الجزيرة عن خططها لاستقبال السياح الأجانب.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
06:49 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:09 AM

طفرة غير مسبوقة في الإصابات.. إندونيسيا تشدد الإجراءات لاحتواء "كورونا"

غلق المساجد والمتنزهات ومراكز التسوّق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,594

انتشر الآلاف من عناصر الجيش الإندونيسي والشرطة في شوارع جزيرتي جاوة وبالي السياحيتين، اليوم (السبت)؛ لفرض تدابير جديدة ترمي إلى احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد، التي تشهد طفرة غير مسبوقة في الإصابات بـ"كوفيد-19".

وبات نظام الرعاية الصحية في البلاد على شفير الانهيار مع اكتظاظ المستشفيات التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من المصابين، ما دفع بعائلات المرضى إلى السعي لتأمين عبوات الأكسجين لمعالجة المصابين والمحتضرين في بيوتهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأقيم مئات الحواجز في حين أغلقت المساجد والمتنزهات ومراكز التسوّق والمطاعم في العاصمة جاكرتا وفي جزيرة بالي المتضررة بشدة جراء الوباء.

ونُشر أكثر من 50 ألف شرطي؛ لفرض الالتزام بالقيود في مناطق يتخطى عدد سكانها مئة مليون نسمة، والتدابير نفسها فُرضت في بالي، حيث سيّرت الشرطة دوريات أمام المطاعم والمقاهي الشاطئية المغلقة بعدما تخلّت الجزيرة عن خططها لاستقبال السياح الأجانب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة