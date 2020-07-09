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تعديلات مرتقبة على إجراءات ضبط حالات العبث بالعدادات الكهربائية

تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تعديلاً على إحدى فقرات دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

ووفقاً للمعلومات، تتعلق الفقرة التي جرى عليها التعديل الإجراءات النظامية التي تتخذ في حالة اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بعداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته.

ومن أبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها عند ضبط المخالفة اعطاء المخالف مهلة لمراجعة أحد مكاتب الشركة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة وذلك في حال توقيعه على محضر ضبط المخالفة.

وحددت التعديلات آليات إبلاغ المخالف بالمخالفة سواء الافراد أو المنشآت.

وتشير المعلومات إلى انه وفي حال عدم مراجعة المخالف خلال المهلة، يتم إضافة مبلغ تقدير الاستهلاك المفقود الناتج عن المخالفة في الفاتورة القادمة.

ومنحت التعديلات المتهم بالمخالفة، بالاعتراض عليها فيما شددت على انه وفي جميع الأحوال يتم إحالة المخالفة للهيئة لاتخاذ قرار بشأنها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعديلات مرتقبة على إجراءات ضبط حالات العبث بالعدادات الكهربائية
سبق

تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تعديلاً على إحدى فقرات دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

ووفقاً للمعلومات، تتعلق الفقرة التي جرى عليها التعديل الإجراءات النظامية التي تتخذ في حالة اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بعداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته.

ومن أبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها عند ضبط المخالفة اعطاء المخالف مهلة لمراجعة أحد مكاتب الشركة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة وذلك في حال توقيعه على محضر ضبط المخالفة.

وحددت التعديلات آليات إبلاغ المخالف بالمخالفة سواء الافراد أو المنشآت.

وتشير المعلومات إلى انه وفي حال عدم مراجعة المخالف خلال المهلة، يتم إضافة مبلغ تقدير الاستهلاك المفقود الناتج عن المخالفة في الفاتورة القادمة.

ومنحت التعديلات المتهم بالمخالفة، بالاعتراض عليها فيما شددت على انه وفي جميع الأحوال يتم إحالة المخالفة للهيئة لاتخاذ قرار بشأنها.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:03 PM

تعديلات مرتقبة على إجراءات ضبط حالات العبث بالعدادات الكهربائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
8,543

تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تعديلاً على إحدى فقرات دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

ووفقاً للمعلومات، تتعلق الفقرة التي جرى عليها التعديل الإجراءات النظامية التي تتخذ في حالة اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بعداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته.

ومن أبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها عند ضبط المخالفة اعطاء المخالف مهلة لمراجعة أحد مكاتب الشركة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة وذلك في حال توقيعه على محضر ضبط المخالفة.

وحددت التعديلات آليات إبلاغ المخالف بالمخالفة سواء الافراد أو المنشآت.

وتشير المعلومات إلى انه وفي حال عدم مراجعة المخالف خلال المهلة، يتم إضافة مبلغ تقدير الاستهلاك المفقود الناتج عن المخالفة في الفاتورة القادمة.

ومنحت التعديلات المتهم بالمخالفة، بالاعتراض عليها فيما شددت على انه وفي جميع الأحوال يتم إحالة المخالفة للهيئة لاتخاذ قرار بشأنها.

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