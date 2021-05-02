ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, العقيق , القرى, المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة و7 من محافظاتها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-02 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, العقيق , القرى, المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن والأجزاء المجاورة لها.





02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 11:49 AM

أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة و7 من محافظاتها مصحوبة برياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, العقيق , القرى, المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن والأجزاء المجاورة لها.



