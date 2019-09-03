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"صحة مكة" تكرم متطوعي الشراكة المجتمعية في الحج

من ضمنهم أصغر متطوعة

نظم برنامج المشاركة المجتمعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، لقاءً لتكريم المتطوعين المتميزين خلال موسم حج 1440هـ.

وكرم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أصغر متطوعة من أبناء منسوبي صحة مكة المكرمة، بشائر همام صديق، والمتطوع أنس خالد الردادي الذي قدم 500 ساعة تطوعية بإدارة برنامج المشاركة المجتمعية، وسميرة أنيس شودرى التي قدمت ألف ساعة تطوعية.

وقال إن ذلك التكريم جاء تكليلاً للجهود التي بذلها المكرمون المتطوعون في العمل بصحة مكة المكرمة بموسم الحج أفراداً أو فرقًا تطوعية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون ببرنامج المشاركة المجتمعية باستقطاب شركاء الصحة من القطاع الخاص الذين ساهموا بمساندة صحة مكة المكرمة بتقديم الخدمات الصحية بموسم الحج من خلال البرامج والاتفاقيات التي أعدت لتجويد وتعزيز الخدمات الطبية والتوعوية والتثقيفية لأهالي مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين والزوار.

كما ذكرت مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، محاسن حسن شعيب، أن برنامج المشاركة المجتمعية يهدف إلى دمج وتمكين جميع مكونات المجتمع، للمشاركة بفعالية في التنمية الصحية للمجتمع السعودي، تحقيقاً لرؤيته في خلق مجتمع واعٍ بتحدياته ومساهم فاعل في مواجهتها وتعظيم أثر مساهمة المجتمع في التنمية الصحية.

وكرم منفذي الأنشطة بالبرنامج والداعمين من رجال الأعمال، وفريق "أنا صحي" التطوعي الذي قدم الدعم في ثلاثة مواقع صحية أثناء فترة الحج.

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"صحة مكة" تكرم متطوعي الشراكة المجتمعية في الحج
سبق

نظم برنامج المشاركة المجتمعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، لقاءً لتكريم المتطوعين المتميزين خلال موسم حج 1440هـ.

وكرم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أصغر متطوعة من أبناء منسوبي صحة مكة المكرمة، بشائر همام صديق، والمتطوع أنس خالد الردادي الذي قدم 500 ساعة تطوعية بإدارة برنامج المشاركة المجتمعية، وسميرة أنيس شودرى التي قدمت ألف ساعة تطوعية.

وقال إن ذلك التكريم جاء تكليلاً للجهود التي بذلها المكرمون المتطوعون في العمل بصحة مكة المكرمة بموسم الحج أفراداً أو فرقًا تطوعية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون ببرنامج المشاركة المجتمعية باستقطاب شركاء الصحة من القطاع الخاص الذين ساهموا بمساندة صحة مكة المكرمة بتقديم الخدمات الصحية بموسم الحج من خلال البرامج والاتفاقيات التي أعدت لتجويد وتعزيز الخدمات الطبية والتوعوية والتثقيفية لأهالي مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين والزوار.

كما ذكرت مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، محاسن حسن شعيب، أن برنامج المشاركة المجتمعية يهدف إلى دمج وتمكين جميع مكونات المجتمع، للمشاركة بفعالية في التنمية الصحية للمجتمع السعودي، تحقيقاً لرؤيته في خلق مجتمع واعٍ بتحدياته ومساهم فاعل في مواجهتها وتعظيم أثر مساهمة المجتمع في التنمية الصحية.

وكرم منفذي الأنشطة بالبرنامج والداعمين من رجال الأعمال، وفريق "أنا صحي" التطوعي الذي قدم الدعم في ثلاثة مواقع صحية أثناء فترة الحج.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
05:53 PM

"صحة مكة" تكرم متطوعي الشراكة المجتمعية في الحج

من ضمنهم أصغر متطوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظم برنامج المشاركة المجتمعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، لقاءً لتكريم المتطوعين المتميزين خلال موسم حج 1440هـ.

وكرم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أصغر متطوعة من أبناء منسوبي صحة مكة المكرمة، بشائر همام صديق، والمتطوع أنس خالد الردادي الذي قدم 500 ساعة تطوعية بإدارة برنامج المشاركة المجتمعية، وسميرة أنيس شودرى التي قدمت ألف ساعة تطوعية.

وقال إن ذلك التكريم جاء تكليلاً للجهود التي بذلها المكرمون المتطوعون في العمل بصحة مكة المكرمة بموسم الحج أفراداً أو فرقًا تطوعية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون ببرنامج المشاركة المجتمعية باستقطاب شركاء الصحة من القطاع الخاص الذين ساهموا بمساندة صحة مكة المكرمة بتقديم الخدمات الصحية بموسم الحج من خلال البرامج والاتفاقيات التي أعدت لتجويد وتعزيز الخدمات الطبية والتوعوية والتثقيفية لأهالي مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين والزوار.

كما ذكرت مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، محاسن حسن شعيب، أن برنامج المشاركة المجتمعية يهدف إلى دمج وتمكين جميع مكونات المجتمع، للمشاركة بفعالية في التنمية الصحية للمجتمع السعودي، تحقيقاً لرؤيته في خلق مجتمع واعٍ بتحدياته ومساهم فاعل في مواجهتها وتعظيم أثر مساهمة المجتمع في التنمية الصحية.

وكرم منفذي الأنشطة بالبرنامج والداعمين من رجال الأعمال، وفريق "أنا صحي" التطوعي الذي قدم الدعم في ثلاثة مواقع صحية أثناء فترة الحج.

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