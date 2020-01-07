ألمانيا: إيران مسؤولة عن التصعيد في المنطقة ويتوجب عليها خفضه

"كارينباور" أعلنت رغبة بلادها في استمرار الحرب على "داعش"

حمّلت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم (الثلاثاء)، إيران مسؤولية التصعيد في المنطقة.

وقالت "كارينباور": "يتعين على إيران تجنب التصعيد في الشرق الأوسط بعدما قتلت الولايات المتحدة أحد أكبر قادتها العسكريين"، وفقاً لـ"رويترز".

وأَضافت خلال اجتماع للمحافظين في بافاريا: "أقول بوضوح إن إيران مسؤولة عن التصعيد في المنطقة، ولذلك تتحمل طهران مسؤولية المساهمة في خفض التصعيد".

وأوضحت الوزيرة أن ألمانيا تريد استمرار التحالف العسكري الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت إلى أن قدرة التحالف على مواصلة عمله تعتمد بشكل أساسي على قرار الحكومة العراقية، وهناك محادثات مستمرة في الوقت الراهن بهذا الشأن.